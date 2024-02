Presunto esercizio abusivo della professione, chiesto rinvio a giudizio per Pierfederici: “Sono sereno, non ho niente da temere”

Varazze. “Al momento non ho ricevuto alcuna notifica di richiesta di rinvio a giudizio. Nel caso arrivasse, mi difenderò con serenità conscio di non aver commesso alcun illecito”. Sono quasi le otto di sera quando parliamo con Luigi Pierfederici, sindaco di Varazze che ha appreso dalla stampa la richiesta di rinvio a giudizio.

Il primo cittadino é indagato per esercizio abusivo della professione: avrebbe infatti svolto la sua attività di ingegnere nel comune varazzino, cosa non compatibile col suo ruolo. E’ questo il reato contestato a Pierfederici: a seguito di un esposto e delle successive indagini dei carabinieri era stato iscritto nel registro degli indagati in quanto accusato di aver esercitato la propria attività di ingegnere e di aver sbrigato alcune pratiche edilizie sul territorio della cittadina da lui amministrata.

Il primo cittadino, interpellato da IVG.it, ribadisce la propria estraneità ai fatti e aggiunge: “continuerò con il massimo impegno a occuparmi di Varazze e dei miei cittadini e ringrazio il grande supporto della maggioranza consiliare”