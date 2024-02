Ispezioni

Porto di Savona, la guardia costiera ferma una nave da carico: condizioni igienico-sanitarie della cucina irregolari

Tredici, in totale, le irregolarità riscontrate (alcune delle quali particolarmente gravi, come quelle riferite alla cucina). La nave ha una stazza pari a circa 35 mila tonnellate, batte bandiera Singapore ed è in servizio dal 2010