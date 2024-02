Pochi iscritti al Liceo Classico, anche il Calasanzio di Carcare in affanno per il prossimo anno scolastico

Carcare. La crisi del Liceo Classico che in tutta Italia, negli ultimi anni, ha dimezzato il numero degli iscritti all’indirizzo più antico e aulico, colpisce anche il Calasanzio di Carcare. Un po’ complice anche il calo demografico, per l’anno scolastico 2024/2025 sono circa una decina (soltanto) i ragazzi che hanno scelto questo percorso in uno degli istituti più prestigiosi della Liguria, che affonda le sue radici nel 1621, con la nascita delle Scuole Pie.

Congelato il problema dell’accorpamento con l’Istituto comprensivo, il liceo carcarese deve fare i conti con un’altra tegola, questa più fisiologica, che ci si auguri non cada.

Se lo Scientifico riesce a mantenere due sezioni e il Linguistico una senza problemi, per il Classico si sta lavorando affinchè vengano garantite cinque classi del corso di studi.

Le iscrizioni on line sul sito del Miur si sono chiuse il 10 febbraio ma c’è ancora la possibilità di aderire ad un percorso scolastico o variare quello scelto. Così fanno sapere dal Calasanzio, in attesa di dati più precisi e speranzosi di ottenere il numero sufficiente di allievi (intorno alla quindicina) per confermare la prima dell’indirizzo Classico. Un appello inoltre è rivolto agli indecisi, a coloro che magari potrebbero optare per questa avventura più umanistica.

Secondo le statistiche, stanno aumentando anche nel savonese le iscrizioni ai licei di Scienze umane, ma anche l’indirizzo Scientifico continua ad essere attrattivo. Specie materie come latino e greco risultano essere dai giovani poco apprezzate e lontane dalla realtà, mentre si prediligono strade diverse vedendo nello studio della cultura classica non una palestra di preparazione alla vita ma un duro percorso senza sbocchi.