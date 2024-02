Piste ciclabili a Savona, concluso il tratto di via Pirandello e torna la polemica: “Inutili, i ciclisti non le usano”

Savona. Ritorna la polemica sulle piste ciclabili a Savona. Concluso il tratto tra via Pirandello e via Stalingrado, sui social si sono scatenati i commenti negativi.

Oltre ad alcuni parcheggi, è stata eliminata una corsia che veniva percorsa da chi intendeva svoltare a destra in via Stalingrado. Ora ne è rimasta una sola. Questo è uno dei motivi delle polemiche. Le bici, invece, ora hanno a disposizione la pista ciclabile che, però, prosegue svoltando a destra e congiungendosi a quella già presente prima.

“Manca un servizio pubblico veloce”, “Ciò che affascina maggiormente me è la folla di ciclisti che utilizza queste piste“, “Quanti di voi hanno notato che la maggior parte degli imitatori di Coppi e di Bugno non le utilizzano mai“, “La cosa più assurda è aver tolto in via Pirandello la corsia per chi svolta in via Stalingrado”, “Piste ciclabili usate dai pedoni, ciclisti in strada”. Sono questi alcuni dei commenti, anche ironici, che si leggono sui social. Tra le molte polemiche, anche chi difende la scelta dell’amministrazione comunale: “Servono a quelli che vogliono andare in bici. Pochi o tanti che sono hanno diritto a circolare in sicurezza, poichè la città non è solo degli automobilisti, ma anche di chi si muove in bici, in carrozzina o motocarrozzina, in monopattino o a piedi”.

Aveva sollevato simili polemiche, lo scorso anno, anche la pista ciclabile di via Nizza compresa nel progetto di restyling del fronte mare di Ponente, tra tutte la più sfruttata dai ciclisti. Inizia in corrispondenza delle strisce pedonali all’inizio di via Nizza e si estende verso ponente per circa 2,5 km. Interrotta dalle fermate del bus e dai passaggi dalle auto che svoltano o che si immettono in strada, arriva fino a Zinola dove prosegue fino a Vado. Verso Savona, invece, termina sul marciapiede, in corrispodenza dello “Scaletto senza Scalini”. Anche questa è stata a lungo al centro di polemiche perchè ha comportato l’eliminazione di decine di parcheggi.

In totale a Savona ci sono circa 7 chilometri di pista ciclabile: a quella di via Pirandello/via Stalingrado e via Nizza si aggiunge quella di corso Ricci. Questa è la più vecchia (così tanto che il colore rosso è sbiadito e nel tratto più a mare è invasa dalle radici degli alberi) collega corso Vittorio Veneto (vicino alla foce del torrente Letimbro) a Lavagnola – ed è lunga circa 2,5 km.

Alla pista ciclabile che collega la stazione al campus mancano ancora due lotti: fino alla rotonda di via Pirandello e da Legino all’università. Tra i progetti ancora da realizzare anche a Savona, come nel resto della Liguria, è prevista la ciclovia tirrenica, di cui una parte già compresa dal masterplan del fronte mare di levante con partenza dalla Torretta e arrivo ad Albissola.