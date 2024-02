Piantato a Loano “L’albero di Falcone”, simbolo di legalità ambientale

Loano. Aderendo al progetto nazionale “Un albero per il futuro” promosso dal Ministero per la Transizione Ecologica, nella mattinata di giovedì 8 febbraio il Lions Club Loano Doria ha organizzato all’interno dell’istituto Falcone di Loano il service “L’albero di Falcone”, fulcro di un grande progetto per la legalità ambientale.

Tramite il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità che si sta occupando delle procedure per la duplicazione e distribuzione dell’Albero di Falcone, il giudice ucciso dalla mafia nel 1992, il club si è adoperato per far arrivare la pianta “L’albero di Falcone” che è stata piantata durante la cerimonia nel giardino dell’istituto scolastico.

“Un albero per il futuro” prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 500.000 piantine per sottolineare sempre più l’importanza degli alberi per il contenimento del cambiamento climatico e la conservazione ambientale.

Dallo scorso aprile le specie autoctone da consegnare ai ragazzi si sono arricchite di un albero simbolo dell’impegno verso lo Stato ed alla lotta alle mafie: infatti alcune gemme dell’albero del giudice Giovanni Falcone, che cresce nei pressi della sua casa, sono state prelevate grazie alla collaborazione tra Carabinieri, Fondazione Falcone, Comune e Sopraintendenza di Palermo e duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano (Ar).

Questi alberi contribuiranno a formare “Il grande bosco diffuso” formato dalle giovani piante messe a dimora da tutti gli studenti e che sarà visibile su un’apposita piattaforma web che ne monitorerà la crescita e lo stoccaggio di CO2.

Il Lions Club Loano Doria ha arricchito il già importante service, donando all’istituto Falcone di Loano, un mosaico in ceramica, fatto appositamente realizzare per l’evento, raffigurante il volto del giudice con una sua celebre frase. Il messaggio che il Lions Club Loano Doria intende lasciare ai ragazzi è l’importanza della legalità in ogni sua forma. La cerimonia è iniziata alle ore 9 alla presenza delle autorità militari e del presidente del Club Marco Careddu.

Si ringrazia: l’istituto Falcone di Loano” per la realizzazione del service; l’ Arma dei Carabinieri (con il capitano Walter Crescentini, comandante della compagnia carabinieri di Albenga) e Polizia di Si stato (con vicario del questore primo dirigente dott. Domenico Chierico) per gli interventi; il comado Carabinieri Gruppo Forestale di Savona, che si è interessato per le procedure di trasporto e consegna dell’Albero di Falcone; l’impresa edile Giovanni Mancuso per i lavori relativi alla realizzazione del mosaico; l’impresa “Natura Tre”, per le opere della sistemazione delle aree verdi dell’istituto scolastico.

“Giornata emozionante al Giovanni Falcone di Loano (accompagnati dal nostro amato LEO Club) perché il futuro inizia oggi e non domani ed abbiamo il compito di miglioralo il più possibile”, le parole del presidente del Club Loano Doria, Marco Careddu.