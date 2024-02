Pasa (Cgil): “Servono politiche industriali, a Savona lavoro povero e precario”

Savona. “Servono subito politiche industriali e non scelte scellerate su scellerati modelli di sviluppo. Sono necessarie politiche industriali e la soluzione delle crisi industriali per fermare la decrescita e il regresso industriale e infrastrutturale in cui l’amministrazione regionale sta facendo precipitare il territorio savonese. Occupazione e lavoro a Savona sono sempre più poveri e precari e tutto avviene nel silenzio della Regione Liguria. Senza idee e strategie industriali da parte del Governo e della Regione, le lavoratrici e i lavoratori e le comunità diventano sempre più povere e fragili. In 9 anni di amministrazione Toti, l’industria si è contratta in modo significativo. Le vertenze aperte sul territorio savonese sono tante e coinvolgono migliaia di lavoratori”. Lo ha dichiarato il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa.

Per la Cgil “il silenzio della Regione Liguria sulle crisi industriali è irresponsabile; sulla vertenza Funivie si è in attesa di una risposta da parte del Presidente Toti che, la scorsa estate, si era impegnato a “costruire” la gara per la nuova concessione, promessa ad oggi completamente disattesa; situazione analoga per Sanac per la quale il disinteresse della Regione Liguria è spaventoso, tanto è vero che la Liguria, a differenza di Sardegna , Piemonte e Toscana sempre presenti ai tavoli e che sollecitano Ministero e Governo a chiudere l’iter di acquisizione del Gruppo Beltrame con garanzie su occupazione e rilancio degli stabilimenti, è l’unica Regione che non si è mai presentata agli incontri ufficiali con il Ministero e con i commissari. Infine Piaggio Aerospace dove la politica nazionale e regionale stanno dimostrando tutta l’incapacità di mettere in campo politiche industriali su un comparto strategico per l’intero paese: si è arrivati al terzo bando e la sensazione è che non ci sia nessuna “regia politica” da parte di Ministero e Regione Liguria. Bisogna passare dalle parole ai fatti: sono circa 3 mila le lavoratrici e lavoratori – tra diretti e indiretti – che gravitano attorno a queste tre aziende che rappresentano parte della spina dorsale dell’industria savonese ed italiana”.

Conclude: “Senza una strategia industriale adeguata la nostra Provincia è destinata a diventare sempre più povera: già oggi circa il 90 per cento dei nuovi assunti sul territorio hanno un contratto di lavoro precario; è ora di dire basta alle affermazioni di confondono la propaganda con la realtà, è ora di lavorare a testa bassa per risollevare le sorti di questa provincia”.