Parco eolico di Monte Cerchio, “Cairo in Comune” chiede la convocazione urgente della commissione consigliare

Cairo Montenotte. Richiesta alla giunta Lambertini la convocazione urgente di una commissione consiliare congiunta ambiente-lavori pubblici-urbanistica per affrontare il tema dell’impatto del parco eolico di Monte Cerchio.

Il gruppo di opposizione “Cairo in Comune”, composto dai consiglieri Giorgia Ferrari e Silvano Nervi, vuole far luce sul progetto per poter così informare i cittadini su quanto è previsto.

“Occorre la giusta informazione quando si parla di interventi così impattanti sul nostro territorio – scrivono dalla minoranza – Sette pale eoliche con un’altezza superiore a 200 metri, posizionate tra i comuni di Cairo, Cengio e Saliceto, con un cantiere che durerà trenta mesi e un conseguente incremento del traffico pesante di circa 17.500 veicoli: numeri da non sottovalutare, a cui si aggiunge il centinaio di proprietari sulle cui proprietà private saranno realizzate le opere necessarie, come le strade di accesso e le piazzole”.