Pallapugno, scudetto e medaglia al valore atletico: il 2023 da sogno dell’albenganese Lorenza Mignone

Albenga. La società di pallapugno “Amici del Castello” conquista lo scudetto 2023 ai campionati di Categoria Femminile e viene premiata con la medaglia al valore atletico da Giovanni Malagò presidente del Coni. Grande orgoglio anche ad Albenga perché nella squadra gioca Lorenza Mignone, assistente sociale del Comune.

Racconta Lorenza: “Per me è stata una grandissima emozione essere premiata con la mia squadra dal Presidente del Coni a livello Nazionale Giovanni Malagò. La palla pugno è uno sport non molto diffuso, specie a livello femminile, ma in grado di coinvolgere il territorio, il pubblico e chi lo gioca. Sono molto orgogliosa dei risultati che con la squadra ‘Amici del Castello’ stiamo ottenendo. Ad oggi abbiamo vinto 4 titoli su 4 (abbiamo iniziato nel 2019 e ci siamo fermate solo un anno a causa del Covid)”.

Duri allenamenti e preparazione atletica ripagati totalmente dai risultati conseguiti e, in questo caso, dall’incontro con Malagò.

“L’emozione provata da me e dalle mie compagne di squadra è stata indimenticabile, – ma lo sguardo è già puntato al prossimo campionato, continua, infatti, Lorenza. – Adesso l’obiettivo è di continuare gli allenamenti e a crescere come squadra e come preparazione in questo sport che credo debba essere valorizzato”.

Commenta il sindaco Riccardo Tomatis: “Faccio i miei complimenti a Lorenza che da tempo seguo nelle sue vicissitudini sportive facendo sempre il tifo per lei e per la squadra nella quale gioca. Come dico sempre lo sport, di qualunque tipo e a qualunque livello, è importantissimo, come svago, divertimento, salute e per i valori che trasmette. Vincere il campionato nazionale femminile è un traguardo importantissimo e sono certo che con la grinta che vedo in Lorenza e sicuramente nelle sue compagne di squadra continueranno nella loro carriera sportiva con successo”