Pallanuoto, al via la ripresa del campionato. La Rari Nantes Savona dovrà farlo senza Urbinati: stagione finita

Savona. Dopo oltre due mesi di stop forzato, causa Europei che si sono disputati a Zagabria e gli ultimi Mondiali a Doha dove l’Italia si è dovuta arrendere alla Croazia solamente ai rigori, riparte il Campionato di pallanuoto.

La Rari Nantes Savona giocherà a Brescia per riprendere il cammino e continuare a mettere pressione alla Pro Recco, prima in classifica, distante solamente 3 punti ma la notizia di ieri sera è che lo dovrà fare senza il giovane Andrea Urbinati: “Proprio ieri il nostro giocatore ha subito un grave infortunio al gomito – spiega l’allenatore Alberto Angelini – probabilmente per Andrea la stagione è finita, tutta la squadra gli fa un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione. Lo aspettiamo presto”.

La Rari Nantes è attesa da una sfida difficile contro il Brescia, terzo in classifica a meno sei punti: “Veniamo fuori da un lungo letargo iniziato il 12 dicembre e abbiamo subito una partita molto difficile – prosegue la guida tecnica della Prima Squadra – la trasferta di Brescia è una gara insidiosa e molto importante visto che la squadra ci insegue”.

“Dobbiamo ricompattarci, domani torneranno i tre pallanuotisti che erano impegnati con la Nazionale e così ci alleneremo tutti insieme. Sono giocatori che a livello atletico sono stanchi però dovranno essere bravi a calarsi nuovamente in questa realtà e ad uscire da quella internazionale. Hanno fatto una bellissima esperienza ottenendo risultati importanti. Gli altri componenti della squadra dovranno fare un lavoro di tecnica e di testa perché dal punto di vista atletico stiamo bene, in questi due mesi abbiamo carburato tanto”.

La Rari Nantes, in questo momento, si trova in seconda posizione a sole tre distanze dalla Pro Recco, campione in carica. La parola “scudetto” per ora non si pronuncia. Sicuramente un po’ per scaramanzia ma anche perché bisogna lavorare ancora tanto e mantenere i piedi per terra: “L’obiettivo stagionale? E’ fare il meglio possibile – conclude Angelini – sperando che sia abbastanza per regalarci qualcosa di importante“.