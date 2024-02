Pallacanestro Alassio, un’ottima settimana con il solo referto giallo a Torino

Alassio. Vincono prima squadra, Under 17 e Under 14 Top, Under 13 e Under 15 femminile, Under 13 NBA. Referto giallo per l’Under 15 Eccellenza e tante gare nel minibasket. Ecco il dettaglio dei recenti incontri della Pallacanestro Alassio nel resoconto redatto dalla società gialloblù.

DR2: Dopo il referto giallo di Sestri serviva una prova di riscatto e così è stato anche se gli alassini hanno sofferto nei primi due quarti. “È nell’ultimo periodo che riusciamo a dare la spallata decisiva al match in un campionato sempre più equilibrato dove i dettagli fanno la differenza”.

ABC 78 – FORTITUDO 61

UNDER 19 GOLD: Trasferta senza giocare ufficialmente a Sestri per un malfunzionamento delle attrezzature ma conclusa con un’amichevole onorando la trasferta.

UNDER 17 TOP: Incontro casalingo con Maremola dove i gialloblù non giocano una buonissima gara anche per merito degli ospiti. “L’aspetto positivo è l’aver tenuto e vinto nonostante l’opaca prestazione.”

ABC 81 – MAREMOLA 70

UNDER 15 ECCELLENZA PIEMONTE: Trasferta a Torino nel mitico Pala Ballin dove è cresciuto, tra i tanti, un certo Caglieris. “Arriviamo dopo quasi 4 ore sul pulmino causa incidente ma riusciamo a stare aggrappati al match. A inizio ultimo quarto siamo a -9 ma recuperiamo con carattere, andiamo a +2 però sciupato gli ultimi possessi e cediamo al termine di una gara intensa.Ora testa alla seconda fase”

CROCETTA 59 – ABC 54

UNDER 15 FEMMINILE: Trasferta a Spezia dove dopo un primo quarto sonnolento le alassine riescono ad allungare nel punteggio contro la migliorata compagine spezzina ma è nel post partita che sono successe le cose più imprevedibili.

SPEZIA 39 – ABC 73

U14 TOP: Due partite nella settimana dove a Pietra i gialloblù riescono ad attaccare bene la zona avversaria mentre con Valpetronio la uomo molto contenitiva e i continui hand off in attacco mettono in difficoltà i ponentini che con sofferenza riuscono a portare a casa il match nonostante i 32 falli a 16 fischiati contro.

MAREMOLA 36 – ABC 97

VALPETRONIO 49 – ABC 50

UNDER 13 NBA: Prima gara della fase NBA dove si aggregano ai gialloblù tre ragazzi de Le Torri. I ponentini targati NETS colgono un buon successo esterno a Santa Margherita con tutti protagonisti in campo.

TIGULLIO 33 – ABC 75

UNDER 13 FEMMINILE: Trasferta a Genova per le ragazze gialloblù contro la forte ARDITA. “Dopo due quarti equilibrati riusciamo ad allungare e portiamo a casa un bel match contro una squadra che ha ottime individualità”.

ARDITA 27 – ALASSIO 42

MINIBASKET: Ben tre gare nel fine settimana con gli Scoiattoli ospiti a Ceriale, gli Aquilotti 2014 ad Alassio con Andora e le mitiche Gazzelle a Cairo. Evviva il Minibasket e chi lo interpreta nel suo vero spirito!