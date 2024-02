Ospedale Albenga, Ciangherotti: “La sinistra ha governato oltre 10 anni affossando la sanità. Ora Tomatis chiede il miracolo alla Meloni”

Albenga. “Il centrosinistra ha avuto il controllo del governo italiano per oltre 10 anni, durante i quali abbiamo assistito a un progressivo smantellamento del sistema sanitario nazionale. Questo è un dato di fatto. Il sindaco di Albenga è sempre propenso a criticare i governi di centrodestra, come quello attuale guidato da Giorgia Meloni e in carica da poco più di un anno. Leggendo le parole di Tomatis sembra quasi che il centrodestra debba essere dotato di una bacchetta magica capace di risolvere tutti i danni compiuti dal Partito Democratico a livello regionale e nazionale”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Il capogruppo forzista replica alle parole del primo cittadino ingauno sul tema della sanità: “Riccardo Tomatis, sindaco del Partito democratico, piange sul latte versato dallo stesso partito che gli regge la poltrona e che per anni è stato assoluto protagonista della scena politica italiana – commenta Ciangherotti – È lo stesso partito che, attraverso i governi Prodi, Letta, Renzi e Gentiloni, ha avuto la possibilità di migliorare, proprio come oggi il sindaco chiede al governo di centrodestra, il sistema sanitario nazionale.”

“Dopo le sciagurate esperienze governative del centrosinistra, che hanno anche contribuito all’attuale crisi di vocazione nel settore sanitario, l’unica speranza per poter valorizzare l’ospedale di Albenga – sottolinea il consigliere ingauno – passa da un progetto privato-convenzionato. Solo così riusciremo ad ottenere nuovi servizi, gratuiti per il paziente, all’interno di una struttura nuova e all’avanguardia. Tutto il resto sono solo piagnistei inconcludenti del sindaco resi noti all’opinione pubblica per pura propaganda politica”.

Conclude Ciangherotti: “Mi meraviglio che Riccardo Tomatis critichi a mezzo stampa l’amministrazione generale dell’Asl2, il suo datore di lavoro, quando potrebbe benissimo rivolgersi al dg Michele Orlando domandagli di valorizzare le professionalità del pubblico. Perché non lo fa? Dopo tutto il sindaco è pagato da questa azienda e qualora non se la sentisse di affrontate la questione da solo, siamo ben disponibili ad accompagnarlo anche noi del centrodestra”.