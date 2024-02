Old Boys Rensen, Poggi para il Città di Savona: “Possiamo giocarcela contro tutte, con la squadra unita mi gaso”

Quiliano. Ieri pomeriggio presso l’Andrea Picasso Città di Savona e Old Boys Rensen si sono sfidate in occasione della gara valevole per la sedicesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone ‘B’) pareggiando con il risultato di 0-0.

Assoluto protagonista del match è stato Lorenzo Poggi, estremo difensore del sodalizio arenzanese che, negli ultimi minuti di gara, ha dato vita ad un vero e proprio show compiendo parate decisive a ripetizione. “Oggi è andata bene – ha dichiarato il portiere nel post-gara -, sono rimasto concentrato e sul pezzo. La partita era importante, volevamo fare risultato e soprattutto una buona prestazione dopo non aver fatto abbastanza nelle prime due uscite del girone di ritorno. Ci sta perdere, però bisogna lottare. Oggi abbiamo lottato tutta la partita e personalmente, con la squadra unita, mi gaso”

“Sono contento – ha proseguito l’intervistato – di essere riuscito a non prendere gol strappando questo pareggio contro il Città di Savona. Dobbiamo lottare tutte le partite fino all’ultimo per cercare di salvarci. Possiamo giocarcela con tutte le squadre del campionato, questo però stando attenti principalmente negli scontri diretti per la salvezza”.

Dopo la super prestazione messa in mostra, inevitabile una domanda conclusiva sugli obiettivi personali: “Da qui alla fine proverò a subire meno gol possibili cercando di salvare la squadra insieme ai miei compagni. Siamo un gruppo di amici, ormai gioco per divertirmi e per fare dei buoni risultati con loro”.