Nuovo parco eolico a Cengio, il Comune chiede garanzie su ambiente e impatto acustico

Nell’ambito del progetto parco eolico Monte Cerchio, che coinvolge il comune di Cengio con due aereogeneratori, sono state presentate nella giornata di oggi osservazioni da parte dell’amministrazione comunale al progetto di Via depositato presso il Ministero della Transizione Ecologica.

Le osservazioni progettuali sono state concordate con l’ufficio tecnico, sentiti i cittadini residenti nelle vicinanze: “Le richieste sono quelle di evidenziare ulteriormente aspetti ambientali quali rumore, biodiversità e salute pubblica” afferma l’assessore comunale Andrea Cavalleri.

“Inoltre è stato richiesto di valutare il riposizionamento degli aereogeneratori al fine di continuare a garantire un livello di qualità di vita elevato per i residenti”.

“Nella documentazione inoltrata dal nostra Comune chiesta una valutazione anche sull’impatto acustico” conclude l’assessore cengese.

La ditta Windtek, con sede a Torino, aveva infatti depositato un’istanza volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) per la realizzazione e l’esercizio di un nuovo parco eolico: il progetto prevede di collocare l’impianto nei territori comunali di Cengio, Cairo Montenotte e Saliceto.

Il parco eolico sarà costituito da sette aerogeneratori di tipo VESTAS162, con una altezza massima di 209 metri e una potenza complessiva di 43,4 MW, che saranno installati al di sotto dei crinali montani che vanno da Bric Cappelle a Bric della Ribera.

Per ogni aerogeneratore è prevista la realizzazione di opere accessorie necessarie per il suo funzionamento e la manutenzione ordinaria, compresa la viabilità di accesso.

In relazione all’esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in caso di risposta affermativa l’istruttoria porterà alla convocazione della Conferenza di servizi per l’approvazione finale.