Nuovo carcere, Grande Liguria: “I savonesi sono stanchi di promesse non mantenute”

Savona. “Tra tante manchevolezze nella nostra provincia abbiamo anche quella del carcere di Savona che è stato chiuso in via definitiva nel 2016. Capiamo che in occasione delle elezioni europee tutti si interessino di tutto, per cui anche questo argomento dimenticato da tempo tornerà all’ordine del giorno”.

Così il movimento Grande Liguria – dipartimento sicurezza -, dopo le parole odierne sulla necessità della nuova struttura penitenziaria nel savonese, il cui iter ministeriale pare da tempo rimasto al palo.

“Chiudere il carcere di Savona senza aprirne contestualmente uno nuovo fu un grave errore. Che senso ha avuto chiudere un carcere senza prima avere una nuova struttura detentiva, operativa, sul territorio savonese? Che senso ha avuto spendere milioni di euro per la ristrutturazione della struttura di S. Agostino se poi si è deciso di chiuderla?”.

“Altro che territorialità della pena: così facendo si sono trasferiti i detenuti un po’ in tutta la regione e in tutta Italia con gravi disagi anche per i familiari che devono macinare chilometri per raggiungere e fare visita ai proprio cari. Crediamo che la città di Savona e il suo territorio non possano più aspettare un nuovo carcere: Savona, sede di Tribunale, è l’unica provincia in Italia a non avere un istituto di pena, alla faccia delle promesse dei vari politici”.

“Sicuramente in occasioni delle elezioni faranno promesse, ma come si dice: finita la festa gabbato lo santo… Lo diciamo con forza i liguri e la provincia di Savona sono stanchi di promesse non mantenute” conclude Grande Liguria.