Nuovo assetto territoriale per la diocesi di Savona-Noli: nasceranno le “zone pastorali”

Savona. Nuovo assetto territoriale per la diocesi di Savona-Noli: dopo la conclusione del Sinodo monsignor Calogero Marino costituirà infatti dieci “zone pastorali”. “Già nella mia seconda lettera pastorale dell’8 settembre 2018 scrivevo che una Chiesa generativa è chiamata a distinguere i diversi livelli del suo agire (parrocchiale, zonale e vicariale, diocesano)”, afferma.

Le zone saranno una struttura leggera e duttile e ognuna dovrà configurarsi tenendo conto della specificità del territorio, con l’obiettivo di dare un respiro più grande ad alcuni settori della pastorale. Per realizzare questo obiettivo il vescovo nominerà un presbitero referente che si avvarrà di un Consiglio di Zona formato da almeno tre persone.

“Con la seconda visita pastorale, che inizierà in autunno, incontrerò tutte le parrocchie ma terrò anche conto delle zone pastorali: sarà una prima verifica in vista di eventuali correzioni necessarie”, aggiunge. In questi giorni monsignor Marino incontrerà le vicarie di Savona e del ponente anche su questi temi.

“Insieme abbiamo scelto di non sopprimere, almeno per ora, alcuna parrocchia – prosegue monsignor Marino – Non si può però escludere che in futuro siano necessari alcuni accorpamenti, che saranno decisi caso per caso con il coinvolgimento delle comunità. Rimangono anche le quattro vicarie, che potranno essere soprattutto luoghi di confronto e amicizia fra presbiteri”.

Intanto domani, martedì 6 febbraio, nel Seminario Vescovile i Consigli Pastorale e Presbiterale diocesani concluderanno insieme il loro cammino. Per scelta di monsignor Marino l’ultima riunione del Presbiterale, che era prevista il 30 gennaio, sarà sostituita infatti dalla serata congiunta con l’altro organismo di partecipazione. Entrambi i Consigli saranno rinnovati a Sinodo terminato. Fra Pasqua e Pentecoste si nomineranno i nuovi vicari foranei e quattro presbiteri per il Presbiterale. Nello stesso periodo ogni vicaria convocherà un’assemblea aperta ai laici, durante cui saranno eletti due membri laici che faranno parte del Consiglio Pastorale.