Nuoto, la Rari Nantes Cairo si riconferma ai “Criteria Lifesaving” di Riccione

Cairo Montenotte. Dal 31 gennaio al 4 febbraio presso lo Stadio del Nuoto di Riccione sono andati in scena i “Criteria Giovanili Lifesaving” con una nuova formula con premiazioni per anno di nascita e classifica per categoria. La Rari Nantes Cairo, che si allena quotidianamente nella piscina di Cairo Montenotte, ha stupito ottenendo ottimi risultati (alla manifestazione si sono qualificati 29 atleti cairesi).

I numeri parlano di sei medaglie, tanti posizionamenti interessanti e tanti miglioramenti complessivi, ma anche di quattro quarti posti per pochi centesimi complici di sfortuna che ha caratterizzato in parte la trasferta. La squadra Junior si è posizionata al settimo posto su 69 squadre.

Mattia Patuto, classe 2007, si è confermato molto interessante a livello nazionale con 3 medaglie individuali: Campione Italiano Junior 2007 sia nei 100 pinne (primo Youth assoluto) che nei 100 misto lifesaver e una medaglia di bronzo nei 200 super. Chiara Parigino invece, classe 2009, ha conquistato l’argento Junior nei 100 misto lifesaver. Medaglia di bronzo poi per Sara Calà Impirotta tra le ragazze classe 2010. Infine, dopo i due record italiani della scorsa stagione, è arrivata una nuova medaglia nella staffetta 4×50 pool lifesaver mixed junior, squadra che si è guadagnata l’argento schierando in vasca Ranavolo, Parigino C, Patuto, Pizzorno J. In conclusione, medaglia di legno per pochi centesimi per Mattia Grenno (200 super e 100 misto lifesaver, ragazzi 2010); Giulia Ranavolo (200 super, junior 2008) e Mattia Patuto (100 torpedo).

Buone prestazioni anche per i molti atleti che si sono posizionati nei primi cinque del loro anno di nascita tra cui Jacopo Pizzorno (2007) a super e torpedo, Giorgia Rizzo (2009) a misto lifesaver, Mattia Patuto (2007) a manichino, Mattia Grenno e Sara Calà (2010) nei 100 torpedo. Buoni riscontri anche dalle staffette che hanno migliorato notevolmente i propri personali: ragazzi maschi (Mazzanti, Scorsone, Grenno, Pizzorno M), ragazzi femmine (Calà Impirotta, Cavallero, Rizzo A, Floris), junior maschi (Patuto, Jaba, Pizzorno J, Ogici), junior femmine (Parigino C, Parigino G, Ranavolo, Carle) e cadetti femmine (Rizzo G, Gheltrito, Di Giosia, Pregliasco).

Hanno partecipato al Campionato Italiano, con ottimi risultati, anche Martina Rizzo, Joele Perico e Anna Cobelli per gli esordienti A, Alice Marchiori, Elisa Dutto, Sara Chiarlone, Glenda Gheltrito per la categoria ragazzi, Giulia Giambi per la categoria junior. In chiave assoluti di maggio hanno raggiunto il tempo limite Mattia Patuto (200 super, 100 torpedo) e Jacopo Pizzorno (200 super) con Robert Jaba molto vicino al limite a pinne e misto.