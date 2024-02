Nuoto, Csi: numeri record per la tappa di Albenga

Albenga. Sabato 27 gennaio erano 215 gli atleti iscritti nelle varie categorie, con oltre 430 presenze gare, in rappresentanza di otto società, che hanno partecipato alla seconda tappa del circuito regionale di nuoto del Centro Sportivo Italiano. La manifestazione si è svolta nella piscina comunale di Albenga in via Amalfi, impianto gestito dalla SSD Idea Sport.

“Siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto un numero record di partecipanti nella storia del circuito regionale giunto alla 13ª edizione – sottolinea con orgoglio Emmanuelle Barberis, responsabile Nuoto CSI Liguria- registrando anche con soddisfazione la presenza di nuove società che hanno aderito al nostro progetto. Nella prossima tappa, il 25 febbraio a Savona, ci saranno anche atleti ed atleti della ASD Sporting Club Millesimo e della Rapallo Nuoto SSD, mentre sono in attesa della conferma dell’adesione della Rari Nantes Imperia. Questa manifestazione, tappa dopo tappa, sta crescendo molto anche dal punto di vista tecnico con significativi riscontri cronometrici”.

D’altra parte bisogna fare sempre attenzione perché gestire numeri troppo elevati potrebbe essere difficile durante ogni tappa il riscaldamento in piscina inizia intorno alle 14 ed, evitando il più possibile “tempi morti”, si cerca di concludere le gare e le premiazioni entro le ore 17.30-18 anche per facilitare il ritorno a casa di atleti di società provenienti da lontano.

Per quanto riguarda le classifiche della prova di Albenga del circuito regionale sono state 25 le vittorie di atleti ed atleti dell’Amatori Nuoto Savona e di Gesco Nuoto Alassio, 22 per ASD Nuoto Club Rari Nantes Cairo Montenotte Acqui Terme, 20 per Rari Nantes Savona e 16 per Bordighera Nuoto. Dieci i primi posti per Acquarium di Ronco Scrivia e per Rari Nantes Spezia, 2 per Doria Nuoto Loano.

“Noi organizzatori dei comitati CSI di Savona-Albenga e Imperia-Sanremo siamo molto orgogliosi del lavoro fatto – conclude Emmanuelle Barberis -. Siamo anche riconoscenti nei confronti del Comitato Regionale CSI che ci ha supportato in maniera concreta. Ringrazio anche la Croce Bianca di Albenga, i giudici della FIN ed i cronometristi di Savona, i dirigenti delle società ed il pubblico appassionato ed intervenuto numeroso”.

Unico neo della giornata, proprio a voler essere pignoli, i disservizi all’impianto audio: sono problematiche purtroppo comuni sostanzialmente a tutte le piscine della Liguria.