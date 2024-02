Nova Kronos in aiuto agli amici a 4 zampe: il 17 febbraio raccolta presso il Pet Store Conad di Andora

Andora. L’associazione Nova Kronos al lavoro per aiutare animali e rispettive famiglie in difficoltà.

Grazie alla generosità della ditta Morando di Andezeno (To) che ha donato 500kg di crocchette della linea “Miglior cane” e dei gestori e dei clienti dei “Pet Store” di Andora e Toirano, infatti, anche nel mese di gennaio è continuata la fornitura di cibo per animali in difficoltà.

Ecco il bilancio del mese: 11 famiglie con animali seguite dai servizi sociali di Alassio; 1 persona con animali seguita dal Sert Asl2; 1 famiglia con animali di Pornassio.

Varie Volontarie che seguono cani ad Albenga; 3 persone senza fissa dimora con cani; 4 gattare con colonie feline attive a Andora, Cervo, Ceriale e Pieve di Teco.

Sabato 17 febbraio, poi, appuntamento al Pet Store Conad di Andora per una nuova raccolta.