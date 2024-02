Notte di furti a Varazze: presi di mira due stabilimenti balneari

Varazze. Hanno portato via del whisky i soliti ignoti che questa notte hanno spaccato la vetrata del bar dei Bagni Vittoria e si sono pure tagliati. Altro colpo in uno stabilimento vicino.

“La seconda volta nel giro di due mesi – spiega il titolare, che ha dato in gestione la struttura, Andrea Craviotto, a IVG.it – ora metteremo telecamere”.

Bottiglie. Bottiglie di whisky e danni. “Non solo la vetrata dietro al bar, per entrare, hanno rotto anche il registratore di cassa” continua Craviotto. La struttura balneare è quella davanti alla centralissima piazza Nello Bovani.

Ladri che hanno portato via dell’alcol, anche perché soldi non ne hanno trovati. Hanno lasciato macchie di sangue a terra. Spaccando la vetrata, dietro al bar, per entrare, si sono feriti. Indagini in corso.