Nicolaj Rimskij-Korsakov, il professore (parte 3)

Parte 1

Parte 2

Il 1897 è ricco di progetti: Korsakov mette in musica due scene drammatiche Mozart e Salieri e Il convitato di pietra di Puskin. La prima divenne in seguito uno dei cavalli di battaglia di Fëdor Saljapin e ancora oggi è assiduamente rappresentata in Russia, terra benedetta dalla meravigliosa voce del basso che nel personaggio di Salieri trova la possibilità d’esprimere non solo la qualità del cantante ma anche quelle dell’ attore.

Il Maestro riprende poi La fanciulla di Pskov che trasforma in un’opera in un atto La boiarda Vera Seloga e, instancabile, s’impegna subito dopo a musicare La sposa dello zar: un altro dramma di Mej, che segna l’inizio di un filone anche pessimistico di Rimskij-Korsakov ad accompagnare la sua piena maturità musicale.

Questo genere s’alterna con quello fantastico e, infatti, il successivo lavoro di Korsakov è La favola dello zar Saltan con l’apparizione della città incantata nell’isola di Bujan, le navi che si allontanano verso il regno di Saltan, la trasformazione del principe Gvidon in calabrone, le tre meraviglie che la Principessa Cigno dona al principe…

Seguono due drammi ancora di Mej e non abbracciati dalla fortuna – Servilia e Il signor governatore – e nel 1901 Korsakov ritorna alla fiaba russa con Kashej l’immortale, che sviluppa il discorso sonoro de La favola dello zar Saltan verso La leggenda della città invisibile di Kitež, da una parte, e verso La fanciulla del galletto d’oro dall’altra.

Ma oramai il Maestro ha raggiunto la maturità artistica per offrire l’opera che sarà definita il Parsifal russo: La leggenda dell’invisibile città di Kitez e della fanciulla Fevronija. La storia è ricavata da due leggende fuse insieme e nate nel 1200, che raccontano dell’invasione dei tartari, di San Pietro e della Santa Fevronia.

Alla conclusione della partitura, scoppiarono i moti che portarono alla prima rivoluzione russa del 1905 e Rimskij-Korsakov, che nonostante l’emotività e la gentilezza d’animo non era certo un pavido, prese pubblicamente posizione contro il direttore del Conservatorio, Bernhardt, che voleva far intervenire la polizia contro gli studenti che manifestavano a favore della ribellione.

La sua sospensione dall’incarico fu immediata e, per solidarietà, anche i colleghi Ljadov, Glazunov e Blumenfeld si dimisero per protesta.

Per ringraziare il loro Maestro che li aveva difesi con coraggio e senza ragionare sulle prevedibili conseguenze, gli studenti organizzarono per la fine di marzo una rappresentazione di Kascej l’immortale, diretta da Glazunov. Il teatro fu evacuato dalla polizia e sospesa l’esecuzione, ma ciò non bastò per punire Rimskij-Korsakov: tutte le sue opere furono interdette dai teatri, qualunque fosse il racconto che proponevano.

Il Maestro non cambiò opinione e neppure stile di vita; si mise a comporre Dubinushka, una serie di variazioni sinfoniche su un canto dei rivoluzionari del 1905, rischiando d’essere gettato in carcere.

Una malattia del figlio Andrej gli propone l’occasione per lasciare la Russia e raggiungere l’Italia, il lago di Garda ma, nell’autunno, il Conservatorio elegge quale direttore Glazunov. Le acque si sono momentaneamente calmate e la prestigiosa scuola di musica ritrova la sua indipendenza: Rimskij-Korsakov è richiamato al suo posto di professore e torna a scrivere nella Madre Patria.

Nell’ottobre 1906 inizia la composizione di La fanciulla del galletto d’oro da un’altra favola in versi di Puskin, scritta nel 1834. A settembre la partitura è ultimata, ma Korsakov non può assistere alla rappresentazione dell’opera: un’altra volta la censura interviene con molti cambiamenti e quando nella primavera del 1908 pare che ogni ostacolo sia superato, le condizioni di salute del Maestro s’aggravano e nel giugno del 1908 muore per angina. La Santa Madre Russia piange il suo cantore. La sua tomba si trova al Cimitero Tichvin, nel Monastero di Alexander Nevskij, poco distante da quella dell’amico Modest Mussorgskij.

Massimo Carpegna è direttore d’orchestra, critico musicale e compositore, con partiture lirico sinfoniche diffuse in mondovisione. E’ stato docente presso il Conservatorio di musica di Modena ed è Visiting Professor alla London Performing Academy of Music. Con “Classica&Dintorni” porterà i nostri lettori alla scoperta della musica classica e delle figure che ne hanno segnato la storia. Clicca qui per vedere tutti gli articoli.