Nicolaj Rimskij-Korsakov, il professore (parte 2)

Parte 1

Nel febbraio del 1880, Rimskij-Korsakov rilegge il poema La fanciulla di neve, che aveva già conosciuto nella trasposizione teatrale con le musiche di scena di Ciajkovskij. Il poema di Ostrovskij risponde ai suoi nuovi interessi per la mitologia slava, per le fonti pagane dei riti, dei costumi, delle cerimonie, dei canti popolari russi. Qui procede al contrario de La notte di maggio e cioè iniziando a comporre lo spartito per canto e pianoforte e poi passando all’orchestrazione.

L’opera ottiene un vivido successo e Djaghilev la sceglie, insieme al Boris Godunov, per la presentazione a Parigi nel maggio 1908. Il Maestro la considerava la migliore delle sue opere ed oggi è ancora assiduamente rappresentata in Russia.

L’anno successivo, il 1881, è drammatico per Korsakov: muore Mussorgskij, l’amico, il compagno di studi e l’esecutore testamentario, Filipov, gli affida tutti i manoscritti e gli appunti. Rimskij-Korsakov sente la necessità di mantenere forte il legame con colui che considerava il più geniale del gruppo e anche il più sfortunato. Per onorarlo, si mette subito al lavoro su Khovanshchina e poi su altre composizioni tra le quali la celeberrima Una notte sul monte Calvo, resa tale da una scena del film d’animazione Fantasia di Walt Disney.

Quello di portare a conclusione l’arte degli altri componenti del Gruppo dei Cinque, pare il destino di Korsakov: nel 1887 muore anche Borodin il medico e Rimskij- Korsakov, insieme all’allievo Glazunov, orchestra e completa Il Principe Igor; successivamente, si rivolge soprattutto alla musica sinfonica e scrive Capriccio spagnolo (1887), Sheherazade e La grande Pasqua russa (1888).

In questo stesso ultimo anno, il 1888, avviene un momento decisivo per il cammino artistico di Korsakov: la compagnia Neumann rappresenta a San Pietroburgo e a Mosca L’Anello del Nibelungo di Richard Wagner e da questo momento il Maestro decide che la sua attività si svolgerà principalmente per il teatro. Nei diciannove anni che intercorrono tra il 1889 e il 1907, scrive infatti dodici opere.

Riprende l’abortita Mlada, composta nel 1872, e nel 1892 l’opera va in scena al Marijnskij. È purtroppo un fallimento, soprattutto a causa dell’insufficienza coreografica. In Mlada emerge chiara l’influenza wagneriana con pagine strumentali di carattere oleografico, alcune ardite e martellanti, tanto che anticipano il carattere de Le Sacre du Printemps di Stravinskij.

Nel 1893, la morte di Ciajkovskij, divenuto negli ultimi anni suo amico e non più fiero oppositore, lo addolora profondamente, ma gli risolve un problema, quella di mettere in musica anche lui La fanciulla di neve, che riassumerà il titolo originale di Gogol: La notte prima di Natale. Già durante la scrittura della partitura, Rimskij-Korsakov ha cominciato a dar corpo all’idea di trarre un’opera dalla leggenda di Sadko, parte del ciclo di Novgorod. Ma un altro impegno lo pressa: quello di condurre a conclusione l’orchestrazione e la revisione del Boris Godunov dell’amico Mussorgskij, che vede la luce nell’autunno del 1905 nella sua forma definitiva.

Le prime idee musicali per Sadko sono scritte nell’estate del 1894 e la stesura, con varie interruzioni, prosegue fino all’autunno del 1896. La critica sottolineò nell’opera le reminiscenze di tanti compositori, da Liszt a Wagner, a Johann Strauss e, naturalmente, a Borodin e Mussorgskij, ma il risultato complessivo è unitario e Korsakov aveva ragione a considerare Sadko come l’opera che concludeva un periodo della sua attività compositiva.

