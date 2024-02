Nazionali giovanili di salvamento: cinque atleti e quattro staffette per l’Amatori

Si sono svolti, a Riccione, i criteria Nazionali giovanili di lifesaving primaverili.

Gli atleti hanno gareggiato dal 31 gennaio al 4 febbraio per aggiudicarsi il titolo di campione Italiano nelle diverse specialità del salvamento.

L’Amatori Nuoto Savona ha portato alla manifestazione 5 atleti savonesi che si sono distinti nelle varie categorie.

Ottima prova per Francesco Rutili che ha partecipato alla manifestazione, nella categoria juniores, nei 100 metri manichino pinne, concludendo 33°, e nei 100 metri manichino pinne torpedo dove ha concluso la sua gara in 27° posizione.

Buone prestazioni anche per gli altri atleti Savonesi con Giulia Bruzzone nei 100 metri manichino pinne ragazze, Aurora Fidale nei 100 metri manichino pinne torpedo cadetti, Margherita Mazzi nei 100 metri manichino pinne juniores e Greta Pollero nei 100 metri manichino pinne torpedo ragazze.

Inoltre l’Amatori ha partecipato con ben 4 staffette: 4×50 staffetta ostacoli juniores femmine (Bruzzone, Pollero, Cava, Mazzi). 4×50 staffetta mista juniores femmine (Bruzzone, Forresu, Pollero, Cava), 4×25 staffetta manichino cadetti femmine (Fidale, Romeo, Forresu, Mazzi), 4×50 staffetta Mixed Pool Lifesaver juniores (D’Onofrio, Forresu, Rutili, Mazzi).