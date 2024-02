Musica, ballo, cabaret, intrattenimento per famiglie: Loano cerca organizzatori di eventi, ecco come partecipare

Loano. Il Comune di Loano ha avviato la consueta call for ideas per l’individuazione di promoter con cui collaborare per gli eventi estivi.

Nei giorni scorsi l’amministrazione loanese ha avviato un’indagine conoscitiva volta a verificare la disponibilità di soggetti privati interessati ad organizzare alcuni eventi in piazza Italia.

In particolare, il Comune intende organizzare uno o più eventi di musica leggera a livello nazionale, di cabaret, di animazione per famiglie e bambini, ballo liscio, musica classica. Ai soggetti interessati si richiede anche di manifestare interesse ad organizzare uno o più grandi eventi a pagamento (per i quali potrà trattenere gli introiti derivanti dai biglietti) e il tradizionale spettacolo pirotecnico del 13 agosto dal Molo Kursaal.

I partecipanti dovranno presentare un progetto di eventi “chiavi in mano” indicando l’importo richiesto all’ente quale compartecipazione per gli eventi gratuiti. L’amministrazione si riserva di non assegnare uno o più lotti o di individuare più fornitori all’interno dei diversi lotti.

E’ in facoltà dei promotori avvalersi della compartecipazione economica di sponsor pubblici e privati; l’amministrazione, tuttavia, si riserva di non ammettere le sponsorizzazioni che per natura dello sponsor siano incompatibili con il ruolo, le attività istituzionali e gli indirizzi del Comune di Loano o in contrasto con i regolamenti comunali.

Le proposte potranno essere inviate esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo loano@peccomuneloano.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Loano.