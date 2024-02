Museo Archeologico di Savona, nel 2023 ingressi raddoppiati: “Ottimi risultati”

Savona. Ingressi raddoppiati nel 2023 rispetto all’anno precedente per il Civico Museo Archeologico e della Città (MAR) di Savona. Nel dettaglio 12.376 nel 2023 rispetto ai 6.241 dell’anno precedente.

Il finanziamento comunale per la gestione annuale del Museo Archeologico – affidato per la gestione all’Istituto Internazionale di Studi Liguri, istituto scientifico e di ricerca di rilevanza non solo nazionale – è stato nel 2023 di 33.000 euro e, con la bigliettazione, ne sono stati incassati 28.000: l’84% rispetto al finanziamento comunale e il 46% delle intere spese per i costi del personale e per il funzionamento, la valorizzazione e promozione del Museo.

“Abbiamo raggiunto ottimi risultati. Il forte aumento dei visitatori e, di conseguenza, degli incassi, è frutto dell’impegno e della competenza di uno staff di professionisti che, pur ridotto a numeri minimali, riesce a far funzionale al meglio il Museo, con grande soddisfazione dei visitatori che lasciano entusiastici apprezzamenti dopo la loro visita”, hanno commentato dall’iIstituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Sabazia.

“In questi ultimi mesi sono stati predisposti, tra l’altro, dépliant in cinque lingue e una visita tramite QRcode in otto lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo e cinese) molto apprezzata dai croceristi ed è in fase di predisposizione la nuova audio-guida per l’intero complesso monumentale”, hanno conclusoo.