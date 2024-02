Mototerapia, arriva il riconoscimento della Camera dei Deputati. Il ministro Locatelli: “La felicità è un diritto di tutti”

Liguria. “Esprimo soddisfazione per l’approvazione oggi alla Camera dei Deputati della proposta di riconoscimento della mototerapia presentata dall’onorevole Panizzut. Si tratta di un segnale importante, di cambiamento, che fa breccia nelle molte rigidità del sistema di cura”. Lo afferma il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

All’articolo 1 la proposta di legge “riconosce e promuove la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l’esperienza dell’ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l’autonomia, il benessere psico-fisico e l’inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità”.

“Sono convinta – aggiunge il ministro – che ogni persona, soprattutto i bambini con patologie complesse e degenerative, nei momenti più difficili di cura e nei percorsi di degenza ospedaliera abbiano il diritto di vivere emozioni positive, e possano affrontare anche le situazioni più drammatiche con la speranza e il sollievo che attività come la mototerapia e altre sono in grado di offrire”.

“Ho spesso partecipato agli eventi di Vanni Oddera, che ringrazio per aver per primo dedicato il suo tempo e la sua passione a questa preziosa opportunità, attesa e desiderata da migliaia di persone e di famiglie in tutta Italia – conclude il ministro Locatelli – ho visto la gioia, l’emozione, l’energia negli occhi di tanti bambini, ragazzi e delle loro famiglie e questo significa che la strada è quella giusta. La felicità è un diritto per tutti”.

Anche il consiglio regionale della Liguria si è impegnato per il riconoscimento della mototerapia. Il 22 dicembre 2021 l’assemblea aveva votato all’unanimità l’ordine del giorno numero 499 (con primo firmatario il consigliere Brunello Brunetto) che impegnava il presidente e la giunta regionale “a predisporre appositi finanziamenti volti a sostenere programmi di ippoterapia, musicoterapia, mototerapia, arteterapia a supporto delle persone con fragilità”.