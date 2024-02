Morti sul lavoro, presidio in piazza Saffi a Savona: “Non sono tragedie, sono stragi”

Savona. Anche a Savona, in piazza Saffi, presidio organizzato da Cgil e Uil dopo il crollo avvenuto nel cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze. Oltre ai sindacati, presenti anche una delegazione del Partito Democratico, Aned e Rifondazione Comunista. Alle 16.30 l’incontro con il prefetto per “affrontare ancora una volta questa drammatica tematica che anche nella nostra provincia continua a mietere vittime”.

I sindacati hanno chiesto al prefetto di fare un protocollo sugli appalti pubblici anche a Savona e fare formazione agli stranieri, aumentare i controlli dell’ispettorato.

“Nell’esprimere totale vicinanza alle famiglie delle vittime, diciamo anche con forza che siamo stanchi di ascoltare parole di cordoglio. Il lavoro e la sicurezza devono essere rimesse al centro dell’attenzione della politica che deve attivarsi per soluzioni concrete, a partire dai luoghi a maggior rischio come i cantieri. Ad oggi, in questo, il Governo è latitante”, sottolineano i segretari provinciali di Cgil e Uil, Andrea Pasa e Sheeba Servetto, con i due sindacati che si preparano alla protesta di edili e metalmeccanici del 21 febbraio.

“Non si deve parlare di tragedie, ma di stragi. Non si deve parlare di fatalità, perchè ci sono responsabilità ben precise: politiche e imprenditoriali”, dichiara Andrea Pasa (Cgil Savona). Sheeba Servetto (Uil Liguria) aggiunge: “Chiediamo che finisca questa mattanza, la logica del profitto, della velocità, dei subabbalti non funziona: una logica malata che costa vite alle persone”.

“Una strage che ha responsabilità politiche precise, basti pensare che nella nostra Regione il numero degli ispettori è molto basso e che con le risorse a disposizione si riesce a controllare solo l’1 per cento delle aziende che risultano essere irregolari per oltre il 70%: il dato più alto del nord e della media nazionale. È necessario rimettere al centro la tutela della salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori devono essere al centro di una iniziativa legislativa non episodica ma organica e complessiva, così come chiediamo da tempo ai vari Governi anche con proposte costruite dai livelli nazionali e territoriali, così come abbiamo fatto in provincia di Savona unitariamente attraverso il coordinamento della Prefettura nel tavolo con tutti i soggetti interessati, costruendo iniziative locali, ad esempio “A Scuola di Formazione”, un percorso di sensibilizzazione rivolto agli studenti degli Istituti tecnici e professionali articolato in una serie di incontri informativi tenutisi fra ottobre e novembre, per consentire ai ragazzi di avvicinarsi per la prima volta al delicato tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, nella consapevolezza che la diffusione della cultura della sicurezza costituisca il primo fondamentale tassello per contrastare il drammatico fenomeno degli incidenti nei luoghi di lavoro” affermano Pasa e Servetto.

“Ma questo ancora non basta servono più risorse, più personale, più formazione, una forte riduzione dell’orario di lavoro e meno lavoro precario – a Savona oltre il 90% dei nuovi contratti di lavoro è precario – Se da un lato è evidente la correlazione tra un precariato sempre più spinto e l’aumento degli infortuni, dall’altro si ha la sensazione che i tagli dei costi in molti casi abbiano ridotto l’attenzione alla sicurezza”.

In Liguria nel corso del 2023 i morti sul lavoro sono stati 22 con una media vergognosa di un morto ogni 16,6 giorni mentre in provincia di Savona sono 5 i decessi nei luoghi di lavoro nel corso del 2023, oltre 3.500 denunce di infortunio e 205 le denunce di malattia professionale (+47,5% sul 2022). Negli ultimi 12 anni in Provincia di Savona sono 78 i morti sul lavoro, con una media di 6,5 morti all’anno. In Liguria sono state quasi 20 mila le denunce di infortunio sul lavoro nel 2023, con 22 vittime sul lavoro.

La Federazione provinciale del Partito Democratico in piazza: “Il tema della sicurezza sul posto di lavoro è centrale in una Repubblica che, secondo la propria Costituzione, proprio sul lavoro è fondata – commenta Emanuele Parrinello, segretario provinciale Dem -. Troppo spesso ci troviamo, anche sul nostro territorio, a piangere la perdita di persone che addirittura muoiono facendo il proprio lavoro. Occorrono interventi legislativi per migliorare le condizioni di lavoro e lottare contro lo sfruttamento e per la sicurezza”.

Simone Falco di Aned Savona-Imperia aggiunge: “E’ inaccettabile che si verifichino questi fatti. Le ditte devono prestare attenzione alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori”.