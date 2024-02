Montagna, i parlamentari Bruzzone e Pucciarelli: “In arrivo 6 milioni di euro per la Liguria”

Liguria. “Ringraziamo il ministro Roberto Calderoli, sempre attento al nostro territorio, per l’arrivo in Liguria di quasi 6 milioni di euro per le politiche in favore della montagna”. Lo affermano i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Francesco Bruzzone.

“Lo prevede il decreto ministeriale degli Affari regionali che predispone il trasferimento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per l’anno 2023”, hanno proseguito.

“Esprimiamo soddisfazione per queste risorse: la nostra regione, infatti, beneficerà di investimenti fondamentali anche per la salvaguardia di quei territori che hanno bisogno di tutele e investimenti adeguati. Questa è la Lega”, hanno concluso.