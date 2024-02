Albenga. Sognava la vittoria e ce l’ha fatta. Miriam Masala di Albenga e Giuseppe Foresta trionfano al contest di “Italia Sí” su Rai1. La finale è andata in onda oggi pomeriggio.

Miriam Masala, già conosciuta ai più per la sua partecipazione al programma “Amici” di Maria de Filippi, si è esibita in diretta nazionale su Rai 1 nella finale oggi pomeriggio nell’ambito di “A squarciagola” del programma “Italia sì”, condotto da Marco Liorni.

Nel contest i concorrenti in gara raccontano la loro voglia di cantare e danno una dimostrazione di questa loro passione esibendosi a cappella (senza strumenti musicali o basi, ma solo per mezzo della propria voce).

E nell’occasione Miriam si è esibita insieme all’inseparabile compagno canoro (ormai dal 2017) Giuseppe Foresta, originario Crotone, vive a Reggio Emilia, ha fatto carriera artistica lavorando sulle navi americane. Insieme hanno cantato: “Due vite” di Marco Mengoni, “Tango” di Tananai, “Nessun grado di separazione” di Giulia Michelin e “Due” di Elodie.

“Siamo felici di questa vittoria, ci auguriamo che sia di aiuto al nostro percorso artistico. Speriamo di ritornare presto in Rai”, hanno commentato emozionati i due cantanti pochi minuti dopo la vittoria.

E si può dire che la partecipazione del duo in Rai sia già frutto di per sé del loro talento: a fine dicembre hanno realizzato, tra i tanti, un video su TikTok (dove hanno un profilo comune) che ha ottenuto oltre mezzo milione di visualizzazioni in meno di un mese e che non è passato inosservato agli occhi di una delle autrici del programma che li ha contattati.

Un nuovo video registrato a cappella ha fatto il resto, aprendogli le porte del contest targato Rai (a breve la puntata odiernaa sarà visibile su RaiPlay). Ora non resta che attendere le altre due semifinali, sperando per Miriam e Giuseppe l’accesso in finale e, soprattutto, la vittoria.