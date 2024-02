M’illumino di meno, Cairo partecipa alla giornata del risparmio energetico con iniziative sostenibili il 16 e 17 febbraio

Cairo Montenotte. Anche il Comune di Cairo partecipa alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Come ormai tradizione, anche per il 2024 è in programma il “simbolico silenzio energetico” di “M’illumino di meno” con il semplice gesto di spegnimento della luce, che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi hanno già messo in pratica in questi anni di campagna. L’Amministrazione comunale aderisce all’iniziativa e invita i cittadini ad aderire spegnendo le luci delle vetrine, degli uffici e delle abitazioni, tra le 18 e le 20 di venerdì 16 febbraio e di utilizzare, laddove possibile, luci “pulite”, fonti rinnovabili e sistemi intelligenti di illuminazione.

Ecco il programma completo. Il 16 febbraio, alle ore 10.30, “Coltiviamo Insieme senza confini”: i bimbi della scuola primaria di Cairo piantano nel giardino scolastico piante – essenze con differenti provenienze areali in collaborazione con il CEA.

Il 17 febbraio, alle ore 16, “Camminiamo Insieme”: camminata notturna di circa nove chilometri tra i calanchi cairesi organizzato dal CAI sottosezione Valbormida. Raduno nel parcheggio del Convento di San Francesco, con obbligo di luce frontale o torcia, attrezzatura e abbigliamento adatto. Alle ore 20 “Ceniamo a lume di candela”: nel suggestivo convento di San Francesco polentata a cura del circolo Don Pierino.

Menù: Polenta ragù o formaggio – dolce – acqua e vino – 15 euro. Verranno fornite candele create con la cera di recupero in collaborazione con il CEA. Per info e prenotazioni alle varie iniziative, tramite SMS o whatsapp: Federico Grosso 3381781079 – Ilaria Piemontesi 3285731502.