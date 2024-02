Milano-Sanremo il 16 marzo, cambia la partenza ma resta invariato il percorso nel savonese

Savona. È stato presentato ufficialmente questa mattina il percorso della 115ª edizione della Milano-Sanremo, la classicissima del ciclismo in programma sabato 16 marzo. Come anticipato nelle scorse settimane, l’edizione 2024 cambia partenza, da Pavia in Piazza della Vittoria, e misurerà in tutto 288 chilometri.

Dopo il tratto iniziale nell’Oltrepò pavese, il resto del percorso resterà quello tradizionale, compreso il passaggio dei corridori nel savonese.

Confermato il Passo del Turchino come primo tratto impegnativo, così come Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, fino alle salite di Cipressa e Poggio, fino al traguardo di Sanremo in via Roma. dove nel 2023 trionfò per distacco l’olandese Mathieu Van der Poel.

Previsto dunque il tradizionale passaggio dei ciclisti da Varazze sulla via Aurelia con il transito nelle diverse località rivierasche.

Mauro Vegni, direttore Area Ciclismo di RCS Sport, ha dichiarato: “Siamo pronti ad affrontare una nuova esaltante stagione che avrà come apoteosi la Milano-Sanremo, prima Classica Monumento dell’anno. Abbiamo una grande novità come la partenza da Pavia, che ospiterà il venerdì la presentazione delle squadre”.

“La Classicissima non è solo evento un evento sportivo ma è anche volano di promozione del territorio visto che la corsa anche quest’anno sarà trasmessa in diretta integrale e sarà visibile in ogni paese del mondo”.

“Da oggi scatta il conto alla rovescia verso il 16 marzo e siamo certi che vivremo nuovamente una giornata gloriosa come quella dell’anno scorso che ha visto quattro campionissimi, tutti con caratteristiche differenti, giocarsi il successo, a dimostrazione che la Milano-Sanremo rimane ancora una delle corse più ambite e incerte” conclude.