Liguria. Graduale rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo. Ritorneranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nella prima parte di giornata nubi sparse ma in un contesto soleggiato. Nel pomeriggio parziale aumento dell’instabilità nelle zone interne dell’imperiese e sulle cime della Val d’Aveto con bassa probabilità per locali sgocciolate. Altrove aumentano un po’ le nubi, sempre in un contesto variabile, ma senza precipitazioni.

Venti: deboli dai quadranti meridionali. Tenderanno ad orientarsi da nord verso sera. Mari: ancora mosso nella prima parte di giornata. Molto mosso al largo ma con moto ondoso in calo nel corso della giornata.

Temperature: stazionarie. Costa: Min: +8/+12°C – Max: +12/+15°C; interno: Min: -1/+10°C – Max: +7/+13°C.

MARTEDì 13 FEBBRAIO: bel tempo ovunque con il transito di qualche velatura. Venti: moderati dai quadranti settentrionali nella prima parte di giornata. In successivo calo ed in rotazione dai quadranti meridionali.

Mari: tra poco mosso e mosso. Moto ondoso in calo ulteriore dal pomeriggio. Temperature: minime in calo, massime in lieve aumento.

MERCOLEDì 14 FEBBRAIO: ancora bel tempo con locali annuvolamenti dalla serata sul settore centrale. Temperature: stazionarie.