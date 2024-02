Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 23 febbraio, tra la notte e la prima mattinata tempo perturbato sul settore centro-orientale con rovesci intensi e locali colpi di tuono nelle aree interne, in spostamento da ovest verso est. Lungo le coste fenomeni più irregolari anche se saranno possibili rovesci intensi. A ponente più variabile con schiarite e precipitazioni più occasionali. Nella tarda mattinata le precipitazioni si concentreranno sull’estremo levante, mentre nel pomeriggio compariranno schiarite un po’ ovunque, ma con qualche piovasco su Bormida occidentale ed Appennino orientale.

Venti

Molto forti di Ostro tra la notte e la mattinata, in rotazione a Libeccio ed in parziale attenuazione in giornata.

Mari

Agitato al mattino, tendente a molto mosso nel pomeriggio.

Temperature

Stazionarie le minime, in lieve aumento le massime

Costa: Min: +9/+13°C – Max: +14/+16°C

Interno: Min: +3/+10°C – Max: +9/+14°C