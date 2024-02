Liguria. L’avvicinamento di un sistema perturbato al comparto europeo determinerà dalla giornata di venerdì e per il weekend condizioni di tempo instabile, con piogge diffuse su tutta la regione, ma in un contesto termico prettamente autunnale.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 8 febbraio avremo al mattino condizioni prevalentemente stabili, con nuvolosità diffusa principalmente sul versante costiero della regione e schiarite più ampie nell’interno, soprattutto a ponente. Nel pomeriggio aumento generale della nuvolosità, con deboli piogge in serata a levante.

Venti di scirocco moderato sul levante, fino a forte al largo a carattere di libeccio. In rotazione a ostro-libeccio dal tardo pomeriggio/serata su tutta la regione, con intensità moderata. Mare in prevalenza mosso, fino a molto mosso a levante in serata e al largo. Temperature generalmente stazionarie, in lieve aumento le massime a levante: sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 11 e 14 gradi; all’interno minime tra 1 e 7 gradi, massime tra 5 e 13 gradi.

Venerdì 9 febbraio condizioni di instabilità diffusa con abbondanti precipitazioni in particolare sul centro-levante interno e sull’estremo ponente, moderata altrove. Dal pomeriggio la rotazione dei venti ad ostro sposta i massimali sul centro della Regione. Quota neve molto alta, a partire da 1800-2000 metri in lenta diminuzione fino a 1500-1600 metri.

Vento forte con raffiche fino a 80 chilometri orari davanti Capo Noli, oltre 100 chilometri orar sui crinali centro-orientali esposti a sud. Mare molto mosso a levante, agitato a ponente e sul settore centrale. Temperature in generale diminuzione nell’interno, stazionarie altrove.

Sabato 10 febbraio piogge diffuse, abbondanti in particolare sul settore centro-occidentale; temperature in generale diminuzione.