Liguria. L’avvicinamento verso il Regno Unito di una vasta saccatura atlantica determina condizioni di tempo instabile sulla Liguria, in prevalenza sul settore centro-orientale per la natura delle correnti a carattere di libeccio.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 22 febbraio avremo già dalla notte e nel primo mattino tempo perturbato in particolare sul centro e sul levante, dove le maggiori cumulate si concentreranno nell’interno a causa delle tese correnti di libeccio; coperto o molto nuvoloso a ponente. Nel pomeriggio situazione analoga, prima di un incremento delle precipitazioni nella serata, con i massimi presenti sempre nell’interno ma con le piogge che faranno la loro comparsa anche sul settore più occidentale, grazie alla rotazione dei venti ad ostro.

Venti tesi a carattere di libeccio con raffiche fino a burrasca (80-90 chilometri orari) davanti a Capo Mele e sui crinali maggiormente esposti; rotazione ad ostro in serata, sempre con intensità fino a burrasca tra il savonese e il genovesato. Mare fino a molto mosso su tutte le coste, in aumento ad agitato sulle coste savonesi in serata. Temperature minime in aumento sul settore centrale, massime in calo sul territorio centro-orientale: sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 12 e 15 gradi; all’interno minime tra 1 e 10 gradi, massime tra 7 e 15 gradi.

Venerdì 23 febbraio giornata variabile con le precipitazioni che andranno esaurendosi durante le ore notturne da ponente verso levante. Alternanza tra nubi e schiarite (più ampie a ponente) durante la giornata, con possibili isolate e deboli precipitazioni residue.

Venti in rinforzo a carattere di libeccio, con raffiche fino a burrasca davanti all’imperiese e al largo; moderato dai quadranti meridionali altrove. Moto ondoso in aumento durante la giornata, fino ad agitato al largo e a levante. Temperature in calo nell’interno, stazionarie altrove.

Sabato 24 febbraio giornata variabile con schiarite alternate a nubi prima di un peggioramento tra il pomeriggio e la serata, con piogge sul centro-levante e neve sulle cime Avetane.

Temperature in calo ovunque, specie nei valori minimi. Vento forte con raffiche fino a burrasca davanti Capo Mele e al largo. Mare inizialmente molto mosso, in scaduta nel corso della giornata.