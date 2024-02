Liguria. Situazione pressoché invariata in Europa, con un imponente campo anticiclonico che permane sulla penisola iberica continuando a sortire i propri effetti sul comparto centro-occidentale europeo.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 1 febbraio avremo al mattino cieli diffusamente nuvolosi, in particolare sulla costa per la formazione di nubi basse sul Golfo Ligure; velato nell’interno con possibile formazione di nebbia e nubi basse su Scrivia, Stura e Vara. Nel pomeriggio ed in serata sereno o poco nuvoloso nell’interno, nubi più compatte invece su costa ed estremo levante.

Venti di brezze deboli o al più moderate, in particolare tra savonese e genovesato ed estremo ponente. Mare poco mosso. Temperature in generale aumento nei valori minimi, in leggera diminuzione in quelli massimi: sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 10 e 14 gradi; all’interno minime tra -4 e 6 gradi, massime tra 6 e 12 gradi.

Venerdì 2 febbraio tempo prevalentemente sereno durante tutta la giornata, con velature nella notte e prima mattina in particolare nell’interno.

Venti deboli a carattere di brezza dapprima dai quadranti settentrionali, in rotazione da sud nel pomeriggio. Mare poco mosso. Temperature in aumento nei valori massimi.

Sabato 3 febbraio fanno nuovamente capolino nubi sparse sulla Liguria in un contesto comunque sempre asciutto. Moto ondoso in aumento fino a mosso dalla serata.