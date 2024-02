Liguria. La nuova espansione verso l’Europa centro-meridionale dell’Anticiclone delle Azzorre continua a determinare condizioni di tempo stabile in un contesto termico sempre oltre la media del periodo.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 15 febbraio avremo al mattino nubi basse sul Mar Ligure che lambiranno diffusamente le coste, condizioni di cielo velato nell’interno. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, con velature più spesse nell’interno centro-occidentale.

Venti a regime di brezza in prevalenza dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso. Temperature in generale aumento le minime, in diminuzione le massime sul centro-ponente: sulla costa minime tra 7 e 12 gradi, massime tra 11 e 13 gradi; all’interno minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 8 e 14 gradi.

Venerdì 16 febbraio nuvolosità diffusa in tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo.

Venti deboli, con direzione variabile. Mare mosso al largo e sull’estremo ponente. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Sabato 17 febbraio sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, in via di dissoluzione durante la giornata da ovest verso est. In aumento le minime, massime stazionarie.