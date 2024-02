Liguria. Anticiclone ancora ben saldo in area mediterranea con tempo stabile. Sulla Liguria locali annuvolamenti innocui con clima gradevole per il periodo nel quale ci troviamo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo mattino locali nubi basse saranno presenti lungo le coste centrali. Cielo poco nuvoloso altrove per il transito di velature. Nel pomeriggio velature via via più spesse a partire da ponente, in estensione al resto della regione con il sole che apparirà come dietro ad un vetro smerigliato.

Venti: tra nottata e primo mattino deboli da nord o assenti. Nel corso della giornata graduale rinforzo della ventilazione, sempre dai quadranti settentrionali, fino a divenire moderata.

Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: minime stabili; massime in lieve calo, specie lungo la costa. Costa: Min: +7/+13°C – Max: +13/+16°C; interno: Min: -1/+9°C – Max: +12/+17°C.

MARTEDì 20 FEBBRAIO: velature ancora presenti tra nottata e prima mattinata in successivo allontanamento verso levante. Il resto della giornata sarà generalmente soleggiato ovunque.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Mari: generalmente poco mosso, localmente mosso al largo. Temperature: pressoché stazionarie.

MERCOLEDì 21 FEBBRAIO: prima parte di giornata soleggiata. Successivo aumento della nuvolosità specialmente lungo le coste del centro-levante ma senza fenomeni. Temperature: in lieve calo.