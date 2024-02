Liguria. Prosegue la fase mite dettata dalla presenza dei massimi anticiclonici sul Mediterraneo Occidentale, tuttavia in lenta progressione verso est per lasciare il posto, sul finire della settimana, all’arrivo della prima perturbazione di febbraio.

Nel frattempo, oggi la presenza di un minimo sul Mar Ligure provocherà la formazione di nubi basse che andranno a coprire i cieli di tutta la fascia costiera con “base nube” sui 500-600 metri. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per Genova e la Liguria nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Oggi, lunedì 5 febbraio, al mattino nubi basse diffuse lungo tutto il versante costiero della Liguria e Valli Stura, Scrivia e Vara; non si esclude qualche debole piovasco laddove le nubi saranno più compatte e in prossimità dei rilievi. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, ma con velature sul versante appenninico.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso. Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime in calo in particolare nell’interno: saranno comprese sulla costa tra 8 e 13 gradi, nell’interno tra 0 e 13.

Domani, martedì 6 febbraio, nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione, con deboli piogge sul settore centro-orientale. Venti deboli con rinforzo fino a moderato a carattere di Libeccio. Mare generalmente poco mosso, mosso al largo. Temperature stazionarie.

Per mercoledì 7 febbraio la previsione di Limet vede una situazione sulla falsariga della giornata precedente, con nuvolosità diffusa e deboli piogge sul settore centro-orientale. Temperature stazionarie.