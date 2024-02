Mercato immobiliare ligure: nel savonese i prezzi più alti per acquisto e affitto

Liguria. I movimenti e le oscillazioni del mercato immobiliare ligure vedono la nostra regione tendenzialmente agganciata alle “correnti” nazionali, legate chiaramente agli andamenti economici del paese e della popolazione italiana. Secondo le ultime ricerche di mercato in Liguria i prezzi delle case e i canoni di affitto continuano a crescere: nel 2023 i primi sono aumentati del 2%, mentre i secondi del 6.3%.

I dati arrivano dalla società del gruppo Immobiliare.it, da tempo tra i leader del mercato immobiliare nel nostro paese. Nonostante gli affitti abbiamo registrato un aumento del prezzo, su base regionale, l’interesse è cresciuto più nei confronti della vendita, al +8,3%, che dell’affitto, che si ferma poco al di sotto del +3%. Ma gli ultimi tre mesi dell’anno vedono un calo della richiesta sia da parte di chi era interessato all’acquisto, -0,6%, sia, soprattutto, da chi cercava in locazione, -14,2%.

Un dato che probabilmente evidenzia anche una esigenze dei proprietari delle case di fare cassa, rifacendosi sui canoni, a prescindere dalle realtà del mercato. Ed infatti, sempre su base regionale, gli immobili sfitti sul mercato mostrano un accumulo importante anno su anno che arriva al +30%,

Il mercato delle compravendite nelle città e nelle province liguri

Come di prassi nel territorio ligure le province sono in generale più care dei rispettivi capoluoghi, su tutte a conquistare la palma di più costosa è quella di Savona, che tocca i 3.674 euro/mq, in calo però dell’1,5% anno su anno. Ad acquistare più valore rispetto al 2022 è il comune di Imperia, +7,8%, che raggiunge i 2.147 euro/mq. Genova cresce del 4,2% rispetto a 12 mesi fa, attestandosi sui 1.619 euro/mq.

Allo stesso tempo l’accessibilità in città è in calo, -7,2 punti percentuali: attualmente un single che percepisca un reddito medio può permettersi circa il 40% degli immobili in offerta. L’ultimo trimestre dell’anno vede una situazione prezzi di generale stabilità.

Quasi tutti i territori seguono il trend positivo della domanda su base annuale, solo il comune di Imperia mostra una percentuale di segno meno, -3,9%. La tendenza si inverte nell’ultimo periodo, con solo la città di Genova a evidenziare una crescita dell’interesse, +5,4%. L’offerta si comporta di conseguenza: a un calo generalizzato dello stock, molto spesso in doppia cifra (-25,3% del comune di La Spezia) fa seguito un aumento dello stesso, con il comune di Imperia al +13,8%.

Canoni di affitto in crescita in regione

Il mercato delle locazioni mostra canoni aumentati ovunque nell’ultimo anno. La crescita più rilevante si è avuta nella provincia di Imperia, +15,1%, che tocca i 13,8 euro/mq. A Genova gli affitti sono cresciuti quasi del 6%, assestandosi sugli 8,5 euro/mq. La più cara rimane comunque la provincia di Savona che supera i 14 euro/mq. Nell’ultimo trimestre dell’anno invece diversi territori mostrano segno meno, su tutti la provincia di Genova al -7,3%.

Con l’eccezione del comune e della provincia di Genova le restanti zone mostrano una crescita dell’interesse nei confronti della locazione che segue il trend regionale, a guidare il +53,4% del comune di Imperia. Tuttavia, tutti i territori mostrano un brusco calo nella domanda nel quarto trimestre del 2023, con il comune di La Spezia che tocca il -40,7%.

L’andamento dell’offerta invece segue trend diversi a seconda della zona considerata: se infatti il comune e la provincia di Genova mostrano un importante accumulo di stock nell’anno, il comune e la provincia di Imperia al contrario evidenziano un decumulo. Nell’ultimo periodo tutti i territori presentano un’offerta di segno più (addirittura il comune di La Spezia arriva al +164%), con l’eccezione della provincia di Imperia che segna un -13,5%.