Loano. Marina di Loano sarà tappa per la quinta volta della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana di auto d’epoca più charmant e ricca di storia, giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione. La competizione è in programma dal 14 al 17 marzo.

Gli equipaggi, a bordo di splendidi bolidi d’epoca, arriveranno a Loano sabato 16 marzo alle 11.30 e saranno ospiti dello Yacht Club di Marina di Loano fino al primo pomeriggio. Mentre i partecipanti gusteranno un delizioso light lunch nel ristorante dello Yacht Club, i loro “gioielli senza tempo” in sosta e in bella mostra nell’ampio parcheggio esterno del porto turistico loanese, saranno disposizione del pubblico che vorrà ammirarle da vicino per scoprire così tutti i dettagli di autentiche opere d’arte su ruote, veicoli leggendari che hanno scritto la storia del design, della tecnologia e dell’automobilismo.

“L’arrivo dei concorrenti della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo – spiega Gianluca Mazza, A.D. di Marina di Loano – rappresenta, per il nostro porto, un appuntamento fisso. È un evento di caratura internazionale del quale siamo Gold Sponsor perché condividiamo i valori che trasmette, come la passione, lo stile la tradizione, Siamo pronti a offrire ai nostri ospiti un’esperienza unica in termini di accoglienza ed ospitalità. L’arrivo delle auto storiche coincide quest’anno con il passaggio di un’altra grande classica, la Milano-Sanremo ciclistica. Un ulteriore spot che si accende sulla nostra realtà e sul territorio, un’altra occasione privilegiata di promozione, temi sui quali investiamo tempo e risorse in maniera sinergica con l’amministrazione locale”.

Marina di Loano

Nel cuore della Riviera del Ponente ligure, è un moderno porto turistico che ospita 1000 imbarcazioni dai 6 ai 77 metri, con ormeggi a finger per imbarcazioni fino a 16 metri, un’area esclusiva dedicata ai superyacht, servizi portuali con assistenza ormeggio h24, insieme a tutti i comfort di un vero e proprio resort. Collocata in un bacino facilmente accessibile, Marina di Loano è protetta da un’imponente diga foranea lunga oltre 900 metri che la rende sicura in tutte le stagioni in ogni condizione meteomarina; a terra offre un mondo di opportunità inaspettate, con foresteria, yacht club, palestra, ristoranti, locali, scuola vela e diving center, insieme a una spiaggia di 16.000 mq per soddisfare tutte le esigenze di diportisti e turisti.

Indicata come una delle dieci marine più belle del mondo dalla stampa internazionale, Marina di Loano, che è all’avanguardia sul tema della sostenibilità ambientale, nel 2023 è stata insignita per l’undicesima volta della Bandiera Blu dalla Fee (Foundation for Environmental Education). Per tutte le informazioni visitare il sito www.marinadiloano.it.

A Marina di Loano la XV Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo

La Coppa Milano-Sanremo

La Coppa Milano-Sanremo è un blend di glamour, stile, motori e paesaggi mozzafiato che da sempre caratterizzano la competizione più charmant e blasonata d’Italia. Dal 14 al 17 marzo 2024 gli equipaggi italiani e stranieri, maschili e femminili avranno l’occasione di cimentarsi in un percorso reso ancora più tecnico da un aumento delle prove speciali, che ora superano le 100, comprese quelle di media. Oltre 1000 chilometri di gara e più di 140 comuni attraversati nell’ottica di creare un format di gara ancor più avvincente ed esclusivo che nelle passate edizioni, senza dimenticare la tradizione.

Per questa XV Rievocazione Storica è previsto un ritorno alla tradizione che manterrà comunque alcune delle principali novità introdotte lo scorso anno, ovvero la partenza e l’arrivo a Milano, confermando un percorso circolare e quattro giorni di gara.

L’Automobile Club Milano sarà anche quest’anno l’ente che ufficialmente patrocinerà e supporterà la manifestazione e tramite il suo organo sportivo ACI Sport, ne conferirà valenza agonistica nell’ambito del Campionato Italiano Grandi Eventi, che si aprirà con la Coppa Milano Sanremo, proseguendo con il Circuito Stradale del Mugello, la Coppa d’Oro delle Dolomiti e la Targa Florio Classica. Le vetture ammesse a prendere parte alla speciale classifica saranno quelle prodotte dagli albori fino al 1965 compreso, a differenza della categoria Legend che raggrupperà le restanti vetture storiche prodotte dal 1966 fino al 1990 compreso.

Come lo scorso anno, vi sarà inoltre la possibilità di partecipare anche al cosiddetto “Rendez-Vous”, l’esclusivo Tributo riservato alle supercar moderne ed alle più iconiche youngtimer costruite dal 1991 fino ai giorni nostri.