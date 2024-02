Marco Scajola consegna la bandiera di Regione Liguria all’ambasciatore svedese in Italia

Liguria. L’assessore Marco Scajola ha consegnato oggi, in rappresentanza di Regione Liguria, la bandiera dell’Ente all’ambasciatore svedese in Italia Jan Björklund in occasione dell’apertura del nuovo Consolato Onorario a Sanremo presso villa Nobel.

La cerimonia istituzionale ha visto la nomina di Gian Maria Leto a console onorario di Svezia a Sanremo sancendo lo storico legame tra la città dei Fiori e il Paese scandinavo.

“Questa occasione segna un ulteriore importante passo avanti nelle relazioni internazionali della nostra Regione – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Il rapporto tra Sanremo e la Svezia ha radici storiche con apice nella figura del grande Alfred Nobel. La presenza di un Consolato svedese a Sanremo rappresenta un’opportunità straordinaria per promuovere ulteriormente lo scambio culturale, commerciale e turistico tra le nostre terre. L’impegno e la dedizione nel rendere possibile l’apertura di questa sede consolare testimonia, già di per sé, la grande attenzione riservata a Sanremo e alla Liguria dagli amici svedesi”.

“Complimenti a Gian Maria Leto, giovane imprenditore capace, per il nuovo ruolo che andrà a ricoprire”.