Mancata depurazione, caos sui rimborsi ai cittadini: “Fare chiarezza su responsabilità e procedure”

Liguria. La questione della restituzione delle somme ai cittadini per la mancata depurazione delle acque al centro della seduta odierna del Consiglio regionale.

Il consigliere regionale Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di attuare un tavolo di lavoro con ATO, enti gestori e Comuni interessati per definire meccanismi di informazione omogenei su tutto il territorio regionale. Il consigliere ha rilevato che molti impianti in Liguria non svolgono attività di depurazione secondo le prescrizioni UE e non hanno autorizzazioni allo scarico dei reflui nell’ambiente marino, come testimoniano gli annuali sopralluoghi compiuti da Arpal.

“Ora aspettiamo una risposta per capire come gli enti preposti intendono intervenire. Siamo di fronte a una tematica molto delicata, che interessa tanti sindaci e migliaia di liguri. Molti impianti sul territorio regionale non svolgono attività di depurazione secondo la direttiva 91/271 CEE, ma i gestori continuano a pretendere il pagamento della quota di depurazione”.

“La Corte costituzionale ha già stabilito il legittimo rimborso a favore dell’utente ma, ad oggi, sia i comuni che i cittadini si trovano in grande difficoltà nel capire di chi siano le responsabilità. Visto il pasticcio, aspettiamo che vengano al più presto definiti i termini per la restituzione delle somme e vengano definiti i meccanismi di informazione in modo che siano omogenei su tutto il territorio ligure” ha concluso il consigliere regionale.

L’assessore al ciclo delle acque Giacomo Giampedrone ha precisato che la competenza della gestione del servizio idrico integrato è in capo alle Province e di avere posto la questione agli enti competenti, assicurando un tempestivo aggiornamento del Consiglio regionale, anche per fare chiarezza sull’attuale “caos” in merito a responsabilità e procedure da mettere in atto.

Quella della mancata depurazione delle acque e la realizzazione concreta del servizio idrico integrata è una vicenda che ha investito e interessato anche il savonese, in particolare i comuni dei ponente e della Val Maremola che attendono ancora il completamento infrastrutturale al depuratore consortile di Borghetto.