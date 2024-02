Mancanza di segnale Rai nel savonese, Paita (Iv): “Presenterò interrogazione al ministro Urso”

Savona. Sui problemi di ricezione televisiva che hanno interessato alcune zone della città di Savona, altre località in provincia e in Liguria, la parlamentare ligure Raffaella Paita, coordinatrice nazionale Italia Viva, presenterà una interrogazione al ministro Urso.

“Presenterò una interrogazione sulla mancanza di segnale Rai in tante zone della Liguria. Pagare per un servizio di cui non si riesce a usufruire, e non per responsabilità proprie, è una vera beffa” afferma.

“Che ancora nel 2024, in tempi di bande larghe, 5g e televisori Ultra Hd, 14 mila famiglie liguri non si riescano a vedere la tv pubblica per limiti infrastrutturali che si trascinano da anni è intollerabile”.

“Naturalmente, gli stessi che non sono in grado di garantire una copertura decente, dimostrano poi enorme solerzia nel richiedere il pagamento del canone. Pretendiamo che la tv pubblica sia realmente di tutti e per tutti, con interventi urgenti e, con un po’ di campanilismo, in tempo utile per Sanremo”.

“Sarebbe paradossale precludere un appuntamento annuale e nazionale che si svolge nella propria regione a chi non riceve il segnale (ma paga)” conclude.