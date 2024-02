Maltrattamenti e lesioni all’ex convivente, braccialetto elettronico per un 50enne loanese

Loano/Cuneo. Il giudice per le indagini preliminari di Cuneo ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un cittadino loanese di 50 anni, S.T. indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex convivente, contestualmente al divieto di avvicinarsi in un raggio di 1000 metri ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, residente a Mondovì ma sovente in riviera per motivi di lavoro. Alla donna è stato consegnato un telefono cellulare che si attiverà se l’ex compagno dovesse violare la misura disposta dal gip, inviando contemporaneamente anche un allarme alle stazioni più vicine dei carabinieri consentendo alla donna di allontanarsi e ai carabinieri di intervenire prontamente.

Il braccialetto elettronico, usato anche in altri casi per monitorare il rispetto della detenzione domicilare, è uno strumento che sta prendendo sempre più diffusione, anche alla luce di recenti fatti di cronaca, come forma di tutela e protezione della vittima; qualora il divieto dovesse essere violato, l’indagato sarà sottoposto a una misura cautelare peggiorativa quale gli arresti domicilari o addirittura la carcerazione preventiva

“Siamo soddisfatti della misura disposta – commenta l’avv. Alessandro Parino, che tutela la parte offesa -, in quanto il Pubblico Ministero, su nostra precisa istanza in tal senso ha riconosciuto la fondatezza delle denunce fatte, riconoscendo gravi indizi di colpevolezza in carico all’offensore e di conseguenza il Gip ha accolto la richiesta del Pm”

“Anche il raggio di 1000 metri quale divieto di avvicinamento alla vittima è particolarmente rilevante poichè solitamente viene disposta una distanza di sicurezza di 500 metri. Ovviamente da oggi la mia assistita, pur se nulla potrà cancellare quanto subito, si sente più serena e confortata anche dalla grande professionalità delle forze dell’ordine intervenute per assisterla e dall’attenzione riconosciuta dalla magistratura alla sua vicenda e in attesa del processo potrà vivere sicuramente più tranquilla”, conclude l’avvocato.