Maltempo, smottamenti a Savona e Varazze: attesa intensa mareggiata

Liguria. È stata estesa a tutta la Liguria l’allerta meteo gialla per piogge diffuse. Si registrano precipitazioni intense e persistenti, localmente anche forti: caduti 216 millimetri di pioggia in 24 ore a Fiorino (ponente genovese), 206 a Urbe nel savonese e 170 sempre in 24 ore a Sella Giassina (Comune di Neirone).

Si sono verificati locali allagamenti, smottamenti e movimenti franosi. Nel primo pomeriggio di oggi sono proseguiti gli interventi da parte delle squadre provinciali dei vigili del fuoco nel savonese, dove si sono verificate piccole frane che hanno creato disagi alla viabilità ordinaria.

Tra le azioni sul territorio quella a Savona in via della Vignetta e quella nella frazione di Castagnabuona, nell’immediato entroterra di Varazze. Tuttavia, stando a quanto riferito, non si segnalano particolari situazioni critiche, anche in relazione a lievi movimenti franosi avvenuti in altre località, come a Stella.

L’ondata di maltempo ha visto anche raffiche di vento di burrasca (come i 94 km/h a Fontana Fresca sopra Sori), mentre è attesa per domani una mareggiata intensa, in particolare sulla parte centro orientale della Liguria.

La situazione meteo resta monitorata, così come sono attivi gli organismi locali di vigilanza e controllo a seguito della precipitazioni.