Maltempo, danneggiata una tubatura in via Dante: alcune vie di Finale restano senz’acqua

Finale Ligure. Maltempo, tubatura danneggiata e alcune vie e quartieri di Finale Ligure restano a secco. È successo nella serata di ieri, in via Dante, dove la tubatura passa sotto il fiume e, probabilmente a causa dei detriti trasportati dalla piena, è stata danneggiata.

E a risentirne sono state, in particolare, la stessa via Dante, via per Calice e alcuni tratti di Finalborgo.

“Purtroppo ieri sera era impossibile intervenire a cause delle condizioni del fiume, – ha spiegato il sindaco Ugo Frascherelli, – I lavori sono iniziati tempestivamente questa mattina e ci auguriamo possano concludersi nel più breve tempo possibile”.

Ma il Comune ha anche pensato ad una soluzione a lungo termine per porre rimedio ad una situazione che, complice la posizione oggettivamente infelice della tubatura, perdura ormai da anni.

“Abbiamo in programma un grosso intervento in via Dante nell’ambito del quale la tubatura sarà spostata sotto la strada. I lavori inizieranno prima dell’estate”, ha concluso il primo cittadino.

Nonostante l’annuncio, però, non sono mancate le polemiche, con l’intervento di Roberto Paolino (Grande Liguria): “Da quanto tempo non si fa investimenti sulla rete idrica finalese? Ora abbiamo un consorzio che gestisce l’acquedotto finalese, per cui la prima cosa che dovrebbe fare un amministrazione è monitorare la situazione”.

“Abbiamo fatto un indagine e abbiamo scoperto che gli ultimo intervento strutturale sull’acquedotto l’aveva fatta la giunta Richeri risolvendo problematiche che affliggevano da sempre Finalpia e Varigotti. Poi più nulla. Certamente questi investimenti non pagano elettoralmente in quanto nessuno capisce che senza manutenzione, senza progetti migliorativi l’esistente come tutte le cose si guasta”.

“Siamo certi che in campagna elettorale ci prometteranno interventi mirabolanti anche in questo settore. Per il momento resta il fatto che una parte della città da ieri è senza acqua. Speriamo che serva per capire che anche gli interventi che non si vedono, e non portano voti, sono importanti”, ha concluso.