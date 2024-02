Magliolo, una raccolta benefica in ricordo di Nicolino Verus: i fondi a sostegno dell’ambulatorio infermieristico e della Croce Rossa

Magliolo. Un’iniziativa benefica in ricordo di Nicolino Verus.

Gli amici di Nicolino, scomparso a dicembre scorso a soli 59 anni, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi su base volontaria il cui ricavato sarà destinato in parte all’acquisto di un elettrocardiografo e di un ecografo per l’ambulatorio medico/infermieristico di Magliolo e in parte all’acquisto di una nuova ambulanza, che sarà al servizio di tutta la comunità della vallata, per il comitato di Magliolo della Croce Rossa.

Chi lo desidera, può contribuire con una donazione tramite bonifico all’Iban IT13L0538749250000004073145 intestato a “Fondi in memoria di Nicolino Verus” e con causale obbligatorio “In ricordo di Nicolino”.

In alternativa si può donare direttamente presso gli Alimentari Abate, la pizzeria La Genovese, il ristorante Picina o Il Baretto a Magliolo, gli Alimentari Bosio a Bardino Nuovo o il ristorante Bergallo a Bardino Vecchio o presso gli Alimentari Delfino a Tovo San Giacomo.