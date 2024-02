Luciano Pasquale, quattro anni in Fondazione: “Elargiti 11 milioni, ecco i progetti che mi hanno colpito di più”

Savona. Da quattro anni Luciano Pasquale è presidente della Fondazione De Mari, un mandato (comunque rinnovabile) che scade ad aprile. L’occasione giusta per tracciare un bilancio, visto che Pasquale parla raramente, e anche per ampliare il discorso ai problemi e alle prospettive di Savona (“Una bella signora un po’ trascurata, che fatica a mettere in evidenza le sue grandi potenzialità”).

Presidente Pasquale, che momento attraversa la Fondazione?

“Un buon momento. In 4 anni il patrimonio è cresciuto di sette milioni, ora ammonta a 120 milioni, a valore di mercato. Dal 2020 abbiamo elargito 11 milioni, di cui oltre tre nell’ultimo anno”.

Nel tempo è molto cambiato il metodo con cui le fondazioni supportano le iniziative del territorio. Con il suo arrivo, in particolare, la De Mari segue più direttamente i progetti che decide di aiutare.

“Non stacchiamo semplicemente assegni, ma finanziamo progetti di utilità sociale, non a imprese ma a soggetti no profit, per perseguire lo sviluppo economico e sociale del Savonese. Agiamo in questo modo: valutiamo i progetti che ci arrivano a seguito dei bandi pubblici, verifichiamo in itinere come procedono e infine ne verifichiamo l’efficacia dopo la loro conclusione”.

La Fondazione agisce in vari campi: volontariato e welfare, arte e cultura anche con spettacoli dal vivo, educazione e istruzione, sviluppo del territorio comprese attività sportive. A costo di metterla un po’ in difficoltà, ci dice quali sono i progetti a cui tiene di più, almeno dal punto di vista emozionale?

“Proviamo, partendo dal Museo della Ceramica, vera e propria infrastruttura culturale. Deteniamo la maggioranza e abbiamo creato una rete, molto funzionale, con i Comuni di Savona e delle Albissole. Nel 2023 il Museo ha registrato quasi 20 mila visitatori, un record, anche grazie a mostre importanti come quelle di Lam e Lorenzini. Il Museo è stato scoperto, o riscoperto, da un gran numero di savonesi, ma anche da tanti turisti, che a loro volta lo hanno raccontato in tutt’Italia e pure all’estero. Sono i nostri migliori ambasciatori. Creare una rete di relazioni aiuta il territorio. Per saperne di più su tutto questo nel 2022 abbiamo commissionato uno studio al Censis, i cui risultati sono stati illustrati qui a Savona dal presidente De Rita”.

Può spiegarceli almeno a grandi linee?

“Sono coerenti con il quadro nazionale e internazionale del momento, comprese le conseguenze del Covid. I capisaldi sono da una parte il calo demografico con i giovani che fuggono e una diminuzione del reddito, dall’altra la grande speranza che arriva da cultura, turismo e volontariato”.

Torniamo ai progetti che in qualche modo le sono più cari.

“Per lo sport il Giro d’Italia che quest’anno arriverà ad Andora, uno strumento di grande risonanza per far conoscere il territorio, e il Meeting di Atletica della Fontanassa, che sta scalando le classifiche di importanza grazie al lavoro di Marco Mura, uno che fa ciò che promette”.

Bene, abbiamo parlato del Museo della Ceramica e dello sport. Poi?

“I molteplici progetti nel settore dell’istruzione e del welfare finalizzati a sostenere la crescita del sistema formativo e alla riduzione delle diseguaglianze economiche, sociali e territoriali. Nel campo dell’istruzione voglio ricordare che abbiamo aderito al progetto della Compagnia di San Paolo che coinvolge il Piemonte, con Torino e Vercelli, e la Liguria con Genova e Savona. Mi piace ricordare anche il sostegno alle pubbliche assistenze provate dal Covid e in genere l’aiuto al sistema sanitario, come per il mammografo itinerante di cui abbiamo dotato l’Asl2”.

Dunque, se ne sono andati i primi quattro anni di presidenza, sono in molti a credere che ce ne saranno altri quattro…

“Questo non dipende da me, ma dal Consiglio di indirizzo della Fondazione. Io resterei volentieri perché il lavoro non è finito e tra l’altro possono crescere ancora i progetti finanziati. Bisogna ricordare che siamo una delle province più vecchie d’Italia e che occorre quindi favorire lo sviluppo del territorio finalizzandolo a non far allontanare, ma anzi attirare, i giovani”.

Pasquale, sono in molti a credere che lei abbia ambizioni politiche e altri che in questo campo la ritengono una risorsa per Savona. Che cosa risponde a costoro?

“Ringrazio tutti, ma ai primi rispondo di no, perché non ho le caratteristiche giuste, a cominciare dall’età, e ai secondi che ci sono molti modi per essere utili al proprio territorio anche senza scendere in politica”.

Come vede allora questo momento di Savona e della sua provincia?

“Lo vedo ancora come quando arrivai dal Piemonte, nel 1983, per assumere la carica di direttore dell’Unione Industriali, e forse non è una buona considerazione. Mi sembra una bella signora trascurata che non riesce a sfruttare le sue grandi potenzialità, anche se molte cose sono state fatte come per lo sviluppo del porto e l’ammodernamento del sistema produttivo, il polo universitario o la Vecchia Darsena o ancora la crescita di tanti centri della provincia. Ci vuole un approccio collettivo culturalmente nuovo, che sfrutti la tecnologia senza esserne succube perché non potrà mai sostituire il rapporto diretto fra individui. Le parole più importanti credo siano fiducia e coesione”.