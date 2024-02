Lotta greco-romana, Portuali Lotta Savona in grande spolvero ai Campionati Italiani Assoluti: conquistate due medaglie d’argento

Savona. Un weekend ricco di emozioni. Lo scorso fine settimana al PalaFijlkam di Ostia sono andati in scena i Campionati Italiani Assoluti di lotta 2024. Immancabile alla manifestazione la presenza di una delegazione della Portuali Lotta Savona, società di lotta greco-romana allenata da Michele Maggiale (assistito da Laura Gueli) che grazie ai suoi sei atleti ha conquistato il quarto posto su 38 squadre partecipanti.

Nella 63 kg Edoardo Turi Marenco è stato vittima di un sorteggio sfortunato trovandosi immediatamente a dover fronteggiare il futuro finalista della categoria (Pollino di Catania). L’atleta nonostante la sconfitta rimediata nelle qualificazioni non si è scoraggiato e, dopo essere stato ripescato, ha vinto fino allo stop accusato nella finale per il bronzo. Marenco ha chiuso la propria esperienza al quinto posto, quattro gradini più in alto del compagno Riccardo Badano, anch’egli in gara nella categoria 63 kg classificatosi appunto nono.

Nella 72 kg invece, dove gli iscritti erano 22, Nicola Milanese ha vinto i primi due incontri per poi arrendersi ai quarti di finale. Non essendo stato successivamente ripescato, l’atleta si è posizionato ottavo. Nella 82 kg poi si segnala il decimo posto (su 13 partecipanti) ottenuto da Panarelli, sconfitto al primo incontro.

Le due medaglie d’argento conquistate dalla Portuali Lotta Savona sono arrivate entrambe dai pesi grossi del team. Andrea Giordanella, nella categoria degli 87 kg, ha vinto tutti gli incontri venendo sconfitto soltanto in finale dal quotato atleta Minguzzi in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri. Lo stesso percorso è stato condotto da Samuele Varicelli, atleta in gara nella categoria 130 kg che ha vinto tutti gli incontri perdendo poi la finale con l’atleta Sotnikov di Faenza.