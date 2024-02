Loano, meeting del Lions Club Doria sul service “raccolta occhiali usati”

Loano. Il Lions Club Loano Doria ha organizzato, nella serata di venerdì 9 febbraio 2024, presso il Ristorante Carducci di Loano, un meeting sulla “Raccolta degli Occhiali Usati”.

Si tratta di un Service Nazionale a cura del Centro Italiano Lions “Raccolta occhiali usati”, costituito vent’anni or sono che ha permesso di raccoglierne migliaia in tutta Italia tramite il “Progetto Italia”.

Gli occhiali usati che i Lions raccolgono in Italia, aiutano due milioni di persone. Serata di grande lionismo per il Club che ha consegnato un grande quantitativo di occhiali al relatore – secondo vice Governatore Mauro Imbrenda, Presidente del Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati – che ha parlato del Service Nazionale, ormai definito storico.

Presente alla serata, anche se non in visita ufficiale, il Presidente del Consiglio dei Governatori Claudio Sabattini che ha spillato il Presidente del Club Loano Doria Marco Careddu, con la prestigiosa spilla “Changing the World” del Presidente Internazionale Patti Hill, per le attività del Club.